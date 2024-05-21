Ангітон (Angiton) (355896) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ангітон інструкція із застосування
Характеристика
дієтична добавка Ангітон за рахунок синергічної дії активних компонентів має ангіопротекторні, венотонічні та лімфотонічні властивості.
Венотонічна дія сухого екстракту кори іглиці колючої зумовлена адренергічними механізмами двох рівнів, а саме:
• безпосередньою стимуляцією постсинаптичних α-адренергічних рецепторів гладком’язових клітин судинної стінки;
• непрямим впливом внаслідок вивільнення норадреналіну з гранул пресинаптичних нервових закінчень.
Екстракт кори іглиці колючої сприяє покращанню тонусу стінок та клапанного апарату венозних і лімфатичних судин.
Гесперидин метилхалькон у порівнянні з гесперидином володіє більш високою розчинністю у воді для забезпечення кращого всмоктування у травному тракті.
За своєю хімічною будовою гесперидин належить до γ-бензопіронів, які є представниками групи біологічно активних речовин — біофлавоноїдів. Гесперидин чинить потужну антиоксидантну дію, сприяє зменшенню вираженості запалення та набряку, зміцненню колагену та еластину. Гесперидин також підтримує здоров’я очей, має стабілізуючі властивості щодо кровоносних судин. Підтримує цілісність судин та допомагає покращити міцність капілярів.
Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє покращенню еластичності судин, нормалізації проникності капілярів, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.
Дієтична добавка Ангітон сприяє підвищенню тонусу вен і, що надзвичайно важливо, прискоренню лімфатичного транспорту. Стосовно клітинних та молекулярних механізмів дії цієї дієтичної добавки — важлива її здатність сприяти пригніченню аутоагресивності лейкоцитів та макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення.
При систематичному вживанні Ангітон сприяє зменшенню вираженості проявів хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок органічної та функціональної природи.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело сапоніну (рускогеніну), біофлавоноїду (гесперидину), вітаміну С з метою:
• нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;
• зменшення відчуття важкості, набряку в нижніх кінцівках;
• ангіопротекторної та капіляростабілізувальної дії.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість.
Вживати дорослим по 1 капсулі 1–2 рази на добу.
Капсули запивати склянкою питної води кімнатної температури.
Тривалість вживання − 2 місяці, далі 2 місяці перерви.
Курс можна повторювати 2-3 рази на рік.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо вживання.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Необхідність вживання у період вагітності та лактації визначається лікарем індивідуально.
Особливості щодо вживання.
При нудоті або інших неприємних відчуттях у шлунку дієтичну добавку слід вживати разом із їжею.
З обережністю споживати особам із цукровим діабетом в анамнезі.
Протипоказання
– індивідуальна чутливість до складових компонентів;
– захворювання нирок у стадії декомпенсації;
– порушення відкладання заліза у депо (таласемія, гемохроматоз, сидеробластна анемія) у зв’язку з наявністю аскорбінової кислоти у складі ДД;
– не слід споживати дієтичну добавку особам з високим вмістом заліза в організмі.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С у оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.