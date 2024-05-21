дієтична добавка Ангітон за рахунок синергічної дії активних компонентів має ангіопротекторні, венотонічні та лімфотонічні властивості.

Венотонічна дія сухого екстракту кори іглиці колючої зумовлена адренергічними механізмами двох рівнів, а саме:

• безпосередньою стимуляцією постсинаптичних α-адренергічних рецепторів гладком’язових клітин судинної стінки;

• непрямим впливом внаслідок вивільнення норадреналіну з гранул пресинаптичних нервових закінчень.

Екстракт кори іглиці колючої сприяє покращанню тонусу стінок та клапанного апарату венозних і лімфатичних судин.

Гесперидин метилхалькон у порівнянні з гесперидином володіє більш високою розчинністю у воді для забезпечення кращого всмоктування у травному тракті.

За своєю хімічною будовою гесперидин належить до γ-бензопіронів, які є представниками групи біологічно активних речовин — біофлавоноїдів. Гесперидин чинить потужну антиоксидантну дію, сприяє зменшенню вираженості запалення та набряку, зміцненню колагену та еластину. Гесперидин також підтримує здоров’я очей, має стабілізуючі властивості щодо кровоносних судин. Підтримує цілісність судин та допомагає покращити міцність капілярів.

Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє покращенню еластичності судин, нормалізації проникності капілярів, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.

Дієтична добавка Ангітон сприяє підвищенню тонусу вен і, що надзвичайно важливо, прискоренню лімфатичного транспорту. Стосовно клітинних та молекулярних механізмів дії цієї дієтичної добавки — важлива її здатність сприяти пригніченню аутоагресивності лейкоцитів та макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення.

При систематичному вживанні Ангітон сприяє зменшенню вираженості проявів хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок органічної та функціональної природи.