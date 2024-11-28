Клінічне застосування: бронхіальна астма

Ефективність будесоніду вивчали у великій кількості досліджень, які продемонстрували ефективність препарату у дорослих і дітей у режимі застосування 1 чи 2 рази на добу для профілактичного лікування персистуючої бронхіальної астми.

Клінічне застосування: круп

У ряді досліджень з участю дітей, хворих на круп, порівнювали будесонід з плацебо. Приклади репрезентативних досліджень застосування будесоніду для лікування дітей з крупом наведені нижче.

Ефективність застосування дітям з крупом легкої та помірної тяжкості

Щоб визначити, чи покращує будесонід оцінку симптомів крупу і чи скорочує він тривалість госпіталізації, провели рандомізоване подвійне сліпе плацебоконтрольоване дослідження з участю 87 дітей (віком від 7 місяців до 9 років), госпіталізованих з клінічним діагнозом круп. Дітям призначали початкову дозу будесоніду (2 мг) або плацебо з подальшим введенням дози будесоніду 1 мг або плацебо кожні 12 годин. Будесонід достовірно покращував показники оцінки симптомів крупу через 12 і 24 години, а також через 2 години у пацієнтів з початковою оцінкою симптомів крупу на рівні вище 3 балів. Відзначали і зменшення тривалості госпіталізації на 33%.

Ефективність застосування дітям з помірним та тяжким крупом

У ході рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження порівняли ефективність будесоніду і плацебо для лікування крупу у 83 немовлят і дітей (віком від 6 місяців до 8 років), які були госпіталізовані з клінічним діагнозом круп. Пацієнти отримували будесонід у дозі 2 мг або плацебо кожні 12 годин протягом не більше 36 годин або до виписки з лікарні. Загальний бал оцінки симптомів крупу проводили через 0, 2, 6, 12, 24, 36 і 48 годин після введення початкової дози. Через 2 години пацієнти з груп будесоніду і плацебо демонстрували однакове покращання оцінки симптомів крупу; статистично значущої різниці не відзначали. Через 6 годин оцінка симптомів несправжнього крупу у групі будесоніду статистично значно покращилась порівняно з групою плацебо; таке покращання відзначили і через 12 та 24 години.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Системна доступність будесоніду у дорослих після його застосування у формі суспензії для розпилення за допомогою струменевого небулайзера становить приблизно 15% номінальної дози і 40-70% дози, введеної пацієнту. Незначна частина цієї кількості зумовлена всмоктуванням препарату, що був проковтнутий. Максимальна концентрація у плазмі крові досягається приблизно через 10–30 хвилин після початку розпилення та становить приблизно 4 нмоль/л після застосування дози 2 мг.

Розподіл

Об’єм розподілу будесоніду становить приблизно 3 л/кг. Зв’язування з білками плазми крові — в середньому 85-90%.

Метаболізм

Будесонід піддається значному (≈90%) метаболізму першого проходження через печінку до метаболітів з низькою глюкокортикостероїдною активністю. Глюкокортикостероїдна активність основних метаболітів, 6β-гідроксибудесоніду та 16α-гідроксипреднізолону, становить менше 1% активності будесоніду. Метаболізм будесоніду відбувається переважно з участю CYP3A4, що належить до підродини цитохрому Р450.

Виведення

Метаболіти будесоніду в основному виводяться нирками у незміненій або кон’югованій формі. Будесонід у незміненій формі у сечі не виявляється. У здорових дорослих добровольців системний кліренс будесоніду високий (приблизно 1,2 л/хв), а кінцевий період напіввиведення після внутрішньовенного введення у середньому становить 2-3 години.

Лінійність

Кінетика будесоніду пропорційна до дози при застосуванні в клінічно значущих дозах.

У ході дослідження, в якому пацієнти отримували 100 мг кетоконазолу двічі на добу одночасно з пероральним прийомом одноразової дози будесоніду 10 мг, плазмові рівні останнього у середньому зростали у 7,8 раза. Відомості про взаємодії подібного типу при застосуванні інгаляційного будесоніду відсутні, проте цілком очікуваним є суттєве підвищення рівня речовини у плазмі крові.

У дітей віком 4-6 років, хворих на бронхіальну астму, системний кліренс будесоніду становить приблизно 0,5 л/хв. Кліренс у дітей (на 1 кг маси тіла) приблизно на 50% перевищує кліренс у дорослих. Кінцевий період напіввиведення будесоніда у дітей з бронхіальною астмою після інгаляції приблизно становить 2,3 години. Приблизно такий самий показник спостерігається у здорових добровольців. Після застосування будесоніду за допомогою струменевого небулайзера системна доступність будесоніду у дітей з бронхіальною астмою віком 4-6 років становить приблизно 6% номінальної дози і 26% дози, доставленої пацієнту. Системна доступність у дітей приблизно вдвічі нижча, ніж у дорослих.

У дітей віком 4-6 років, хворих на бронхіальну астму, максимальна концентрація у плазмі досягається у межах 20 хвилин після початку розпилення та становить приблизно 2,4 нмоль/л після застосування одноразової дози 1 мг. Показники експозиції будесоніду (C max і AUC) після застосування одноразової дози 1 мг шляхом розпилення у дітей віком 4-6 років є порівнянними з цими показниками у здорових дорослих добровольців, які одержували будесонід у такій же дозі через таку ж систему розпилення.

Дослідження взаємодії проводили тільки з участю дорослих.

Вплив на зростання

У дітей, які одержують довготривале лікування інгаляційними кортикостероїдами, рекомендований регулярний моніторинг росту. Якщо зростання сповільнюється, терапію слід переглянути з метою зниження дози інгаляційного кортикостероїду до найнижчої можливої дози, при якій зберігається ефективний контроль бронхіальної астми. Користь від терапії кортикостероїдами слід ретельно зважити з урахуванням можливого ризику пригнічення зростання. Крім того, важливо направити пацієнта на консультацію до дитячого пульмонолога.

БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ НЕБ застосовувати дітям за показаннями (див. розділ «Показання» та «Спосіб застосування та дози»).

Через ризик затримки зростання у дітей необхідно проводити контроль росту у таких пацієнтів, як описано у розділі «Особливості застосування».