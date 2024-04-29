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Активні речовини — “Б”БУДЕСОНІД (BUDESONIDUM)

БУДЕСОНІД (BUDESONIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 24 препарати
Пульмікорт суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Пульмікорт Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 1152 аптеках
від 689,54 грн
Ціни в аптеках
Пульмікорт суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Пульмікорт Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 1061 аптеці
від 801,22 грн
Ціни в аптеках
Будесонід-Інтелі інгаляція під тиском, суспензія, 200 мкг/доза, балон алюмінієвий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Інтелі Генерикс Норд
Будесонід-Інтелі Інгаляція під тиском, суспензія, 200 мкг/доза, балон алюмінієвий, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Інтелі Генерикс Норд
В 633 аптеках
від 248,21 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Астразенека суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Будесонід Астразенека Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 536 аптеках
від 411,73 грн
Ціни в аптеках
Будесонід-Інтелі Неб суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; МаксФарма (ЮК)
Будесонід-Інтелі Неб Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 МаксФарма (ЮК)
В 511 аптеці
від 414,53 грн
Ціни в аптеках
Беноділ суспензія для розпилення, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Польфарма
Беноділ Суспензія для розпилення, 0,5 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Польфарма
В 452 аптеках
від 479,26 грн
Ціни в аптеках
Небуломакс суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; Фармак
Небуломакс Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 Фармак
В 435 аптеках
від 340,26 грн
Ціни в аптеках
Небуломакс суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; Фармак
Небуломакс Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 Фармак
В 424 аптеках
від 250,40 грн
Ціни в аптеках
Будесонід-Тева суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 20; Тева Україна
Будесонід-Тева Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 20 Тева Україна
В 354 аптеках
від 399,89 грн
Ціни в аптеках
Пульмікорт Турбухалер порошок для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, інгалятор, 200 доз, № 1; АстраЗенека
Пульмікорт Турбухалер Порошок для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза, інгалятор, 200 доз, № 1 АстраЗенека
В 346 аптеках
від 278,99 грн
Ціни в аптеках
Буденофальк капсули тверді з кишковорозчинними гранулами, 3 мг, блістер, № 50; Alpen Pharma AG
Буденофальк Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами, 3 мг, блістер, № 50 Alpen Pharma AG
В 324 аптеках
від 4596,92 грн
Ціни в аптеках
Пульмікорт Турбухалер порошок для інгаляцій дозований, 200 мкг/доза, інгалятор, 100 доз, № 1; АстраЗенека
Пульмікорт Турбухалер Порошок для інгаляцій дозований, 200 мкг/доза, інгалятор, 100 доз, № 1 АстраЗенека
В 308 аптеках
від 268,04 грн
Ціни в аптеках
Будесонід-Інтелі Неб суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; МаксФарма (ЮК)
Будесонід-Інтелі Неб Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 МаксФарма (ЮК)
В 268 аптеках
від 223,22 грн
Ціни в аптеках
Будіксон Неб суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; Адамед Фарма
Будіксон Неб Суспензія для розпилення, 0,5 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 Адамед Фарма
В 247 аптеках
від 562,33 грн
Ціни в аптеках
Беноділ суспензія для розпилення, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20; Польфарма
Беноділ Суспензія для розпилення, 0,25 мг/1 мл, контейнер, 2 мл, № 20 Польфарма
В 228 аптеках
від 473,53 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Астразенека суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; АстраЗенека
Будесонід Астразенека Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 АстраЗенека
В 154 аптеках
від 236,95 грн
Ціни в аптеках
Будесонід-Тева суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 20; Тева Україна
Будесонід-Тева Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 20 Тева Україна
В 99 аптеках
від 405,82 грн
Ціни в аптеках
Буденофальк піна ректальна, 2 мг/доза, балон, 14 доз, 14 доз, № 1; Alpen Pharma AG
Буденофальк Піна ректальна, 2 мг/доза, балон, 14 доз, 14 доз, № 1 Alpen Pharma AG
В 91 аптеці
від 4141,08 грн
Ціни в аптеках
Кортимент таблетки пролонгованої дії, 9 мг, блістер, № 30; Ферринг
Кортимент Таблетки пролонгованої дії, 9 мг, блістер, № 30 Ферринг
В 46 аптеках
від 4578,06 грн
Ціни в аптеках
Будесонід Ізіхейлер порошок для інгаляцій, 200 мкг/доза, інгалятор, 200 доз, № 1; Оріон Корпорейшн
Будесонід Ізіхейлер Порошок для інгаляцій, 200 мкг/доза, інгалятор, 200 доз, № 1 Оріон Корпорейшн
В 104 аптеках інших міст
від 249,90 грн
Ціни в інших містах
Буденофальк капсули тверді з кишковорозчинними гранулами, 3 мг, блістер, № 100; Alpen Pharma AG
Буденофальк Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами, 3 мг, блістер, № 100 Alpen Pharma AG
Немає в наявності
Тафен® Назаль спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Sandoz
Тафен® Назаль Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/доза, флакон, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Sandoz
Немає в наявності
Будесонід-Інтелі інгаляція під тиском, суспензія, 50 мкг/доза, балон, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1; Інтелі Генерикс Норд
Будесонід-Інтелі Інгаляція під тиском, суспензія, 50 мкг/доза, балон, 10 мл, 200 доз, 200 доз, № 1 Інтелі Генерикс Норд
Немає в наявності
Будіксон Неб суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20; Адамед Фарма
Будіксон Неб Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 20 Адамед Фарма
Немає в наявності
Mm = 430,55 Да. Точка плавлення - 226 °C; log P (октанол-вода) = 2,18. Білий або білуватий порошок без запаху, практично нерозчинний у воді і гептані, помірнорозчинний в етиловому спирті, добрерозчинний в хлороформі.
БУДЕСОНІД (BUDESONIDUM)
CAS №: 51333-22-3 C25H34O6
USPDDN: (RS)-11β,16α,17,21-тетрагідроксипрегна-1,4-диєн-3,20-дион циклічний 16,17-ацеталь з бутиральдегідом; або прегна-1,4-диєн-3,20-дион, 16,17-бутиліденбіс(окси)-11,21-дигідрокси-, (11β,16α(R))-, та 16α,17-((S)-бутиліденбіс(oxy))-11β,21-дигідроксипрегна-1,4-диєн-3,20-дион.
RTECS: (11-β,16-α)-16,17-(бутиліденбіс(окси))-11,21-дигідроксипрегна-1,4-диєн-3,20-дион; або 16-α,17-α-бутилідендиокси-11-β,21-дигідрокси-1,4-прегнадиєн-3,20-дион.

глюкокортикоїд з високою локальною протизапальною дією; в дозах, клінічно еквівалентних дозам системних глюкокортикоїдів, спричиняє значно менше пригнічення гіпоталамо- гіпофізарно-надниркової системи і має менший вплив на маркери запалення; виявляє дозозалежний вплив на рівень кортизолу у плазмі, який при рекомендованій дозі 3 х 3 мг будесоніду/день є, вірогідно, нижчим, ніж рівноефективні дози системних глюкокортикоїдів.

хвороба Крона легкого або помірного ступеня тяжкості з локалізацією у клубовій кишці (частині тонкого кишечнику) та/або висхідній ободовій кишці (частині товстого кишечнику), колагенозний коліт; аутоімунний гепатит; піна ректал.: активний виразковий коліт, обмежений прямою і сигмовидною кишкою.

хвороба Крона: дорослим по 1 капс. (3 мг) 3 р/добу (вранці, вдень і увечері) або 3 капс. 1 р вранці; бажаний ефект досягається через 2-4 тижні; тривалість лікування зазвичай становить 8 тижнів; прийом не можна припиняти одразу, а лише поступово знижуючи дозу, протягом першого тижня дозу слід знизити до 2 капс./добу (вранці та увечері), протягом другого тижня потрібно приймати лише 1 капс. вранці, після цього лікування можна припинити; капс. слід приймати перед їдою, ковтаючи їх цілими та запиваючи достатньою кількістю рідини; колагенозний коліт: дорослим (старше 18 років) 3 капс. (9 мг)1 р/добу вранці перед сніданком; аутоімунний гепатит: дорослим для індукції ремісії (тобто для нормалізації підвищеного рівня печінкових ферментів) рекомендована денна доза 1 капс. 3 р/день (вранці, вдень і ввечері, що еквівалентно загальній денній дозі 9 мг будесоніду), підтримання ремісії - після досягнення ремісії по 1 капс. 2 р/день (вранці і ввечері, що еквівалентно загальній денній дозі 6 мг будесоніду), якщо на тлі цього лікування спостерігається підвищення рівня трансаміназ АЛТ та/або АСТ, дозування слід збільшити до 3 капс/день, як для індукції ремісії (еквівалентно загальній денній дозі 9 мг будесоніду), у пацієнтів, які переносять азатіоприн, будесонід слід комбінувати з цим препаратом з метою підтримання ремісії; після досягнення ремісії лікування аутоімунного гепатиту слід продовжувати протягом як мінімум 24 місяців; хвороба Крона та колагенозний коліт: тривалість лікування становить 8 тижнів, повний ефект зазвичай досягається після 2-4 тижнів прийому; ректальну піну можна застосовувати зранку або ввечері, одне розпилювання (2 мг будесоніду) на добу, перед застосуванням ректальної піни бажано проводити очищення кишечнику; оптимальний термін застосування 6-8 тижнів.

гіперчутливість до препарату або його компонентів, локальні інфекції кишечнику (бактеріальні, грибкові, амебні, вірусні); цироз печінки та ознаки портальної гіпертензії, наприклад, на пізній стадії первинного біліарного цирозу.

набряк ніг, с-м Кушинга; псевдопухлина мозку, іноді з набряком оптичного диску у підлітків; дифузний м’язовий біль, слабкість, остеопороз, алергічна екзантема, червоні стриї, петехії, екхімоз, стероїдне акне, уповільнення загоєння ран, контактний дерматит, асептичний некроз кісток (стегнової і голівки плечової кісток), глаукома, катаракта, депресія, дратівливість, ейфорія, відчуття втоми, слабкість, запаморочення, дискомфорт у ділянці шлунка, виразка шлунка та ДПК, панкреатит, запор, блювання, нудота, місяцеподібне обличчя, ожиріння, зниження глюкозотолерантності, ЦД, затримка натрію внаслідок утворення набряків, підвищення екскреції калію, бездіяльність та/або атрофія кори надниркових залоз, затримка росту у дітей, порушення секреції статевих гормонів (наприклад аменорея, гірсутизм, імпотенція), АГ, підвищення ризику тромбозів, васкуліт (с-м відміни після тривалої терапії), головний біль, взаємодія з імунною відповіддю (наприклад збільшення ризику інфекцій).