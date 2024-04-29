БУДЕСОНІД (BUDESONIDUM) Діюча речовина
RTECS: (11-β,16-α)-16,17-(бутиліденбіс(окси))-11,21-дигідроксипрегна-1,4-диєн-3,20-дион; або 16-α,17-α-бутилідендиокси-11-β,21-дигідрокси-1,4-прегнадиєн-3,20-дион.
глюкокортикоїд з високою локальною протизапальною дією; в дозах, клінічно еквівалентних дозам системних глюкокортикоїдів, спричиняє значно менше пригнічення гіпоталамо- гіпофізарно-надниркової системи і має менший вплив на маркери запалення; виявляє дозозалежний вплив на рівень кортизолу у плазмі, який при рекомендованій дозі 3 х 3 мг будесоніду/день є, вірогідно, нижчим, ніж рівноефективні дози системних глюкокортикоїдів.
хвороба Крона легкого або помірного ступеня тяжкості з локалізацією у клубовій кишці (частині тонкого кишечнику) та/або висхідній ободовій кишці (частині товстого кишечнику), колагенозний коліт; аутоімунний гепатит; піна ректал.: активний виразковий коліт, обмежений прямою і сигмовидною кишкою.
хвороба Крона: дорослим по 1 капс. (3 мг) 3 р/добу (вранці, вдень і увечері) або 3 капс. 1 р вранці; бажаний ефект досягається через 2-4 тижні; тривалість лікування зазвичай становить 8 тижнів; прийом не можна припиняти одразу, а лише поступово знижуючи дозу, протягом першого тижня дозу слід знизити до 2 капс./добу (вранці та увечері), протягом другого тижня потрібно приймати лише 1 капс. вранці, після цього лікування можна припинити; капс. слід приймати перед їдою, ковтаючи їх цілими та запиваючи достатньою кількістю рідини; колагенозний коліт: дорослим (старше 18 років) 3 капс. (9 мг)1 р/добу вранці перед сніданком; аутоімунний гепатит: дорослим для індукції ремісії (тобто для нормалізації підвищеного рівня печінкових ферментів) рекомендована денна доза 1 капс. 3 р/день (вранці, вдень і ввечері, що еквівалентно загальній денній дозі 9 мг будесоніду), підтримання ремісії - після досягнення ремісії по 1 капс. 2 р/день (вранці і ввечері, що еквівалентно загальній денній дозі 6 мг будесоніду), якщо на тлі цього лікування спостерігається підвищення рівня трансаміназ АЛТ та/або АСТ, дозування слід збільшити до 3 капс/день, як для індукції ремісії (еквівалентно загальній денній дозі 9 мг будесоніду), у пацієнтів, які переносять азатіоприн, будесонід слід комбінувати з цим препаратом з метою підтримання ремісії; після досягнення ремісії лікування аутоімунного гепатиту слід продовжувати протягом як мінімум 24 місяців; хвороба Крона та колагенозний коліт: тривалість лікування становить 8 тижнів, повний ефект зазвичай досягається після 2-4 тижнів прийому; ректальну піну можна застосовувати зранку або ввечері, одне розпилювання (2 мг будесоніду) на добу, перед застосуванням ректальної піни бажано проводити очищення кишечнику; оптимальний термін застосування 6-8 тижнів.
гіперчутливість до препарату або його компонентів, локальні інфекції кишечнику (бактеріальні, грибкові, амебні, вірусні); цироз печінки та ознаки портальної гіпертензії, наприклад, на пізній стадії первинного біліарного цирозу.
набряк ніг, с-м Кушинга; псевдопухлина мозку, іноді з набряком оптичного диску у підлітків; дифузний м’язовий біль, слабкість, остеопороз, алергічна екзантема, червоні стриї, петехії, екхімоз, стероїдне акне, уповільнення загоєння ран, контактний дерматит, асептичний некроз кісток (стегнової і голівки плечової кісток), глаукома, катаракта, депресія, дратівливість, ейфорія, відчуття втоми, слабкість, запаморочення, дискомфорт у ділянці шлунка, виразка шлунка та ДПК, панкреатит, запор, блювання, нудота, місяцеподібне обличчя, ожиріння, зниження глюкозотолерантності, ЦД, затримка натрію внаслідок утворення набряків, підвищення екскреції калію, бездіяльність та/або атрофія кори надниркових залоз, затримка росту у дітей, порушення секреції статевих гормонів (наприклад аменорея, гірсутизм, імпотенція), АГ, підвищення ризику тромбозів, васкуліт (с-м відміни після тривалої терапії), головний біль, взаємодія з імунною відповіддю (наприклад збільшення ризику інфекцій).