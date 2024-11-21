загальні застереження . Побічні ефекти можна мінімізувати, застосовуючи найнижчу ефективну дозу протягом короткого періоду для контролю симптомів (див. ЗАСТОСУВАННЯ та вплив на ШКТ і серцево-судинну систему, описаний нижче).

Як і при застосуванні інших НПЗП, прийом ібупрофену може маскувати симптоми інфекції.

Слід уникати одночасного застосування ібупрофену з НПЗП, включаючи селективні інгібітори ЦОГ-2, через можливість виникнення адитивної дії (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Ібупрофен може тимчасово пригнічувати тромбоцитарну функцію (агрегацію тромбоцитів).

При тривалому застосуванні будь-яких знеболювальних препаратів може з’явитися головний біль, який не слід лікувати підвищеними дозами цього лікарського засобу.

У разі одночасного вживання алкоголю під час прийому НПЗП може підвищуватися небезпека виникнення небажаних ефектів, спричинених дією активної речовини, особливо з боку ШКТ або ЦНС.

Пацієнти літнього віку. У пацієнтів літнього віку частота розвитку побічних реакцій при застосуванні НПЗП вища, особливо шлунково-кишкової кровотечі й перфорації, які можуть бути летальними.

Порушення з боку серцево-судинної системи. Слід дотримуватися обережності (проконсультуватися з лікарем або фармацевтом) до початку лікування пацієнтів з АГ та/або серцевою недостатністю в анамнезі, оскільки повідомляли про затримку рідини та набряки при застосуванні НПЗП.

НПЗП можуть знижувати ефекти діуретиків та інших антигіпертензивних препаратів (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Дані клінічних досліджень свідчать про те, що застосування ібупрофену, особливо у високих дозах (2400 мг/добу), може дещо підвищувати ризик виникнення артеріальних тромботичних подій (наприклад інфаркту міокарда або інсульту). Загалом, за даними епідеміологічних досліджень, низька доза ібупрофену (наприклад ≤1200 мг/добу) не підвищує ризику виникнення артеріальних тромботичних подій. Пацієнтам з неконтрольованою артеріальною гіпертензією, застійною серцевою недостатністю (II–III функціональний клас за критеріями NYHA), встановленою ІХС, захворюванням периферичних артерій та/або цереброваскулярними захворюваннями слід призначати ібупрофен особливо обережно, уникаючи застосування високих доз ібупрофену (2400 мг/добу). З великою обережністю необхідно підходити до довгострокового лікування пацієнтів з факторами ризику виникнення серцево-судинних порушень (такими як АГ, гіперліпідемія, цукровий діабет, паління), особливо якщо є необхідність у застосуванні високих доз (2400 мг/добу) ібупрофену.

Шлунково-кишкова кровотеча, утворення виразки та перфорація. При застосуванні всіх НПЗП на будь-якому етапі лікування повідомляли про випадки шлунково-кишкових кровотеч, перфорацій або утворення виразок, які можуть бути летальними. Такі явища виникали незалежно від наявності попереджувальних симптомів або серйозних порушень з боку ШКТ в анамнезі.

У пацієнтів з виразкою в анамнезі, особливо в разі її ускладнення кровотечею або перфорацією (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ), та у пацієнтів літнього віку підвищення доз НПЗП підвищує ризик виникнення шлунково-кишкових кровотеч, утворення виразок або перфорацій. Лікування цих пацієнтів необхідно розпочинати з мінімальної доступної дози.

Для таких пацієнтів, а також для хворих, які потребують одночасної терапії низькими дозами ацетилсаліцилової кислоти або іншими лікарськими засобами, здатними підвищувати ризик виникнення ускладнень з боку ШКТ, слід розглянути доцільність застосування комплексної терапії із застосуванням захисних препаратів (наприклад мізопростолу або інгібіторів протонної помпи) (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Пацієнтів зі шлунково-кишковою токсичністю в анамнезі, насамперед осіб літнього віку, слід поінформувати про необхідність повідомляти про будь-які незвичайні абдомінальні симптоми (зокрема про шлунково-кишкові кровотечі), особливо на початкових етапах лікування.

Слід з обережністю призначати ібупрофен пацієнтам, які приймають одночасно препарати, що можуть підвищувати ризик утворення виразок чи кровотечі, такі як пероральні кортикостероїди, антикоагулянти, наприклад варфарин, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) або антиагрегантні препарати, такі як ацетилсаліцилова кислота (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Пацієнтам зі шлунково-кишковою кровотечею або виразкою лікування ібупрофеном слід припинити.

Пацієнтам з пептичними виразками та іншими шлунково-кишковими захворюваннями в анамнезі, наприклад виразковим колітом та хворобою Крона, слід призначати НПЗП з обережністю з огляду на можливе загострення цих захворювань (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Застосовувати з обережністю у пацієнтів з порушеннями коагуляції.

Прояви з боку нирок. Слід дотримуватися обережності, призначаючи препарат пацієнтам з дегідратацією, особливо дітям, підліткам та пацієнтам літнього віку у зв’язку з ризиком розвитку ниркової недостатності.

Постійний прийом знеболювальних препаратів, особливо при одночасній терапії кількома діючими речовинами, що полегшують біль, може призвести до незворотного ураження нирок з ризиком виникнення ниркової недостатності (анальгетичної нефропатії). Цей ризик може підвищуватися в умовах фізичного навантаження, яке супроводжується втратою солей та дегідратацією. Тому цього слід уникати.

Слід дотримуватися обережності, призначаючи препарат пацієнтам з АГ та/або серцевими розладами, у зв’язку з можливим погіршенням ниркової функції (див. ПОБІЧНА ДІЯ та ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Довготривале застосування ібупрофену, як і інших НПЗП, було пов’язане з нирковим папілярним некрозом та іншими патологічними порушеннями функції нирок.

Токсичне ураження нирок виявляли у пацієнтів, у яких ниркові простагландини відіграють компенсаторну роль у підтримці перфузії нирок. Застосування НПЗП у цих пацієнтів може призвести до дозозалежного зниження утворення простагландинів і, як вторинний ефект, до ниркового кровотоку, що може швидко призвести до декомпенсації функції нирок.

Найбільш високий ризик таких реакцій існує у пацієнтів з порушенням функції нирок, серцевою декомпенсацією, дисфункцією печінки, пацієнтів літнього віку та тих, хто приймає діуретики та інгібітори АПФ. Припинення лікування НПЗП зазвичай супроводжується відновленням стану до лікування.

Прояви з боку дихальних шляхів. Слід з обережністю призначати ібупрофен пацієнтам з БА, хронічним ринітом, алергічними захворюваннями, у тому числі в анамнезі, оскільки у таких пацієнтів було зафіксовано випадки бронхоспазму, кропив’янки або набряку Квінке, спричинені застосуванням НПЗП.

Дерматологічні прояви. При застосуванні НПЗП було зафіксовано дуже рідкісні випадки тяжких шкірних реакцій, у тому числі з летальним наслідком, таких як ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса — Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (див. ПОБІЧНА ДІЯ). Найвищий ризик появи таких реакцій існує на початкових етапах лікування, при цьому в більшості випадків реакції розвиваються протягом першого місяця лікування. При появі перших ознак шкірного висипу, уражень слизових оболонок або інших ознак гіперчутливості лікування ібупрофеном слід припинити.

У виняткових випадках серйозні інфекційні ускладнення з боку шкіри та м’яких тканин можуть бути спричинені вітряною віспою.

На сучасному етапі не можна виключати впливу НПЗП на загострення цих інфекцій. У зв’язку з цим рекомендовано уникати застосування ібупрофену за наявності у пацієнта вітряної віспи.

СЧВ та змішані захворювання сполучної тканини. Слід проявляти обережність, призначаючи препарат пацієнтам із системним червоним вовчаком (СЧВ) та змішаними захворюваннями сполучної тканини. Існує підвищений ризик розвитку асептичного менінгіту (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Порушення функції серця, нирок та печінки. Особливу обережність слід виявляти при лікуванні пацієнтів з порушенням функції серця, печінки та нирок, оскільки застосування НПЗП може призвести до погіршення функції нирок.

Регулярне одночасне застосування знеболювальних препаратів може підвищити цей ризик. Пацієнтам з порушеною функцією серця, печінки та нирок необхідно отримувати лікування в найнижчій ефективній дозі протягом найкоротшого періоду часу та в них слід періодично контролювати клінічні та лабораторні показники, особливо при тривалому лікуванні (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Гематологічні ефекти. Як і інші НПЗП, ібупрофен може інгібувати агрегацію тромбоцитів і продемонстрував докази подовження кровотечі у здорових добровольців.

Асептичний менінгіт. У рідкісних випадках симптоми асептичного менінгіту відмічали у пацієнтів, які отримували ібупрофен.

Хоча це більш імовірно у пацієнтів із системним червоним вовчаком та пов’язаними захворюваннями сполучної тканини, це також виявлено у пацієнтів без проявів хронічних захворювань (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Інфекції. Ібупрофен може маскувати симптоми інфекції (лихоманка, біль і набряк).

Порушення жіночої фертильності. Застосування ібупрофену, як і будь-якого інгібітора синтезу простагландинів та ЦОГ, протипоказане жінкам, які мають намір завагітніти (див. Застосування у період вагітності або годування грудьми). Застосування ібупрофену слід припинити жінкам, які мають проблеми з фертильністю або які проходять тести на фертильність.

Алергічні реакції. Тяжкі гострі реакції гіперчутливості (наприклад анафілактичний шок) відмічають вкрай рідко. При появі перших ознак реакції гіперчутливості після прийому ібупрофену необхідно припинити терапію і залучити кваліфікований персонал до проведення медичних заходів відповідно до симптомів.

Слід дотримуватися обережності, призначаючи ібупрофен пацієнтам, у яких відмічали реакції гіперчутливості або алергічні реакції до інших речовин, оскільки вони знаходяться у групі підвищеного ризику виникнення реакцій гіперчутливості при застосуванні ібупрофену.

Слід дотримуватися обережності, призначаючи ібупрофен пацієнтам з бронхіальною гіперактивністю (БА), сінною лихоманкою, носовими поліпами або хронічними обструктивними захворюваннями дихальних шляхів чи попередніми епізодами ангіоневротичного набряку, через підвищений ризик виникнення у таких пацієнтів алергічних реакцій. Останні можуть виявлятися у вигляді нападів БА (так званої анальгетичної астми), набряку Квінке або кропив’янки.

Інформація стосовно допоміжних речовин. БлокМАКС для дітей містить 1,5 г сорбіту у 5 мл. Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей препарат.

Сорбіт може викликати шлунково-кишковий дискомфорт і легкий послаблювальний ефект.

БлокМАКС для дітей містить 0,19 мг аспартаму у 5 мл. Аспартам гідролізується у ШКТ при пероральному прийомі. Є похідним фенілаланіну, що становить небезпеку для хворих на фенілкетонурію.

БлокМАКС для дітей містить 0,442 ммоль (або 10,17 мг) натрію у 5 мл. Це слід враховувати при лікуванні пацієнтів, які перебувають на дієті з контрольованим вмістом натрію.

БлокМАКС для дітей містить пропіленгліколь. Може спричинити симптоми, схожі з такими, що виникають при вживанні алкоголю.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вплив на здатність завагітніти . Існують дані про те, що препарати, які пригнічують синтез ЦОГ/простагландинів, порушують жіночу фертильність, впливаючи на овуляцію. Цей процес зворотний при відміні лікування.

Вагітність . Пригнічення синтезу простагландинів може несприятливо впливати на перебіг вагітності та/або розвиток ембріона/плода. Дані епідеміологічних досліджень свідчать про підвищення ризику викидня, розвитку вад серця і гастрошизису після застосування інгібіторів синтезу простагландину на ранніх термінах вагітності. Ризик підвищується з підвищенням дози та тривалості терапії. У тварин застосування інгібіторів синтезу простагландину спричиняло збільшення пре- та постімплантаційних втрат та летальності ембріона/плода. Крім того, підвищувалася частота формування різних вад розвитку, у тому числі серцево-судинної системи у тварин, що отримували інгібітор синтезу простагландину під час органогенезу.

Ібупрофен не слід призначати у І і ІІ триместр вагітності без крайньої необхідності. У разі призначення ібупрофену жінкам, які планують вагітність, або у І та ІІ триместр вагітності слід застосовувати якомога нижчу дозу протягом найкоротшого періоду.

Застосування будь-яких інгібіторів простагландину у ІІІ триместр вагітності може впливати на плід, спричиняючи:

• розвиток серцево-легеневої токсичності (з передчасним закриттям артеріальної протоки та легеневою гіпертензією);

• дисфункцію нирок, яка може прогресувати до ниркової недостатності з маловоддям.

Наприкінці вагітності інгібітори синтезу простагландинів можуть впливати на стан матері та дитини:

• можливе подовження часу кровотечі;

• пригнічення скорочуваності матки, що може супроводжуватися затримкою та пролонгацією пологів.

Таким чином, застосування ібупрофену в ІІІ триместр вагітності протипоказано.

Пологи. Не рекомендується застосовувати ібупрофен під час пологів. Можливі затримка та пролонгація пологів, а також подовження часу кровотечі у матері та дитини.

Застосування у період годування грудьми. У ході обмеженої кількості досліджень ібупрофен визначався в грудному молоці в дуже низьких концентраціях. Ібупрофен не рекомендується призначати жінкам, які годують грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Прийом ібупрофену може впливати на швидкість реакції пацієнтів, оскільки можуть відмічатися цефалгія, сонливість, запаморочення, втома та порушення зору. Це слід мати на увазі під час діяльності, займаючись діяльністю, що потребує підвищеної концентрації уваги, наприклад при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Більшою мірою це стосується одночасного прийому ібупрофену та алкоголю.