БОННІ ХОНДРО (BONNY CHONDRO) (353930) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БОННІ ХОНДРО інструкція із застосування
Характеристика
збалансований комплекс БОННІ Хондро застосовуюється як дієтична добавка для дорослих з метою підтримки та захисту кістково-суглобового апарату.
БОННІ Хондро — це додаткове джерело глікозаміногліканів — глюкозаміну сульфату, хондроїтину сульфату та природної органічної сполуки сірки — метилсульфонілметану, які здатні поліпшити функціональний стан суглобів.
Глюкозаміну сульфат бере участь у формуванні хрящів, зв’язок та сухожиль, забезпечує утворення хондроїтину сульфату, сприяє відновленню та сповільненню руйнування хрящової тканини при деструктивних змінах у суглобах, стимулює синтез протеогліканів та гіалуронової кислоти, які забезпечують покращення суглобових функцій.
Хондроїтину сульфат — один з основних компонентів сполучної тканини, що входить до складу хрящів, сухожиль, зв’язок та кісток, сприяє захисту хряща, нормалізації вироблення суглобової рідини та зменшенню вираженості запалення, стимулює регенерацію, перешкоджає руйнуванню хрящів і втраті кальцію кістками.
Метилсульфонілметан — органічне джерело сірки, яка підтримує гнучкість та еластичність сполучної тканини суглобів та зв’язок. Метилсульфонілметан сприяє зменшенню вираженості запалення та відновленню структури кістково-м’язової системи.
Аскорбінова кислота (вітамін С) допомагає підтримувати структуру і функцію хрящової тканини.
Збалансована комбінація компонентів БОННІ Хондро потенціює дію один одного, що дає більш виражений ефект.
Рекомендації з вживання
перед початком застосування дієтичної добавки та при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.
Вживати дорослим по 1 стіку на добу незалежно від прийому їжі.
Перед вживанням 1 стік слід повністю розчинити в 100–200 мл теплої питної води та прийняти відразу після приготування.
Рекомендований курс і термін споживання — 3 міс, якщо лікар не призначив інакше.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Протипоказання
індивідуальна несприйнятливість окремих компонентів продукту; період вагітності та годування грудьми; порушення метаболізму фенілаланіну; важкі порушення функції печінки та нирок.
Особливості застосування
на початку лікування у пацієнтів із цукровим діабетом доцільно проводити контроль рівня глюкози крові.
Дотримуватись обережності при призначенні разом з антикоагулянтами.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не застосовувати дітям.
Умови зберігання
при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці в сухому та прохолодному місці, захищеному від сонячних променів та недоступному для дітей.