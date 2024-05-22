збалансований комплекс БОННІ Хондро застосовуюється як дієтична добавка для дорослих з метою підтримки та захисту кістково-суглобового апарату.

БОННІ Хондро — це додаткове джерело глікозаміногліканів — глюкозаміну сульфату, хондроїтину сульфату та природної органічної сполуки сірки — метилсульфонілметану, які здатні поліпшити функціональний стан суглобів.

Глюкозаміну сульфат бере участь у формуванні хрящів, зв’язок та сухожиль, забезпечує утворення хондроїтину сульфату, сприяє відновленню та сповільненню руйнування хрящової тканини при деструктивних змінах у суглобах, стимулює синтез протеогліканів та гіалуронової кислоти, які забезпечують покращення суглобових функцій.

Хондроїтину сульфат — один з основних компонентів сполучної тканини, що входить до складу хрящів, сухожиль, зв’язок та кісток, сприяє захисту хряща, нормалізації вироблення суглобової рідини та зменшенню вираженості запалення, стимулює регенерацію, перешкоджає руйнуванню хрящів і втраті кальцію кістками.

Метилсульфонілметан — органічне джерело сірки, яка підтримує гнучкість та еластичність сполучної тканини суглобів та зв’язок. Метилсульфонілметан сприяє зменшенню вираженості запалення та відновленню структури кістково-м’язової системи.

Аскорбінова кислота (вітамін С) допомагає підтримувати структуру і функцію хрящової тканини.

Збалансована комбінація компонентів БОННІ Хондро потенціює дію один одного, що дає більш виражений ефект.