Фармакодинаміка.

Дексмедетомідин є високоселективним агоністом альфа-2-рецептора з седативними властивостями. Після повільної внутрішньовенної інфузії низьких і середніх доз (від 10 мкг/кг до 300 мкг/кг) у тварин спостерігалася селективність щодо альфа-2-адренорецепторів. Після повільної внутрішньовенної інфузії високих доз (≥ 1000 мкг/кг) або швидкого внутрішньовенного введення спостерігалась активність як щодо альфа-1, так і щодо альфа-2-рецепторів.

У дослідженні за участі здорових добровольців (N=10) частота дихання та насичення киснем залишалися в межах норми і не спостерігалось ознак дихальної недостатності при застосуванні дексмедетомідину гідрохлориду шляхом внутрішньовенної інфузії в рекомендованому дозуванні (0,2 — 0,7 мкг/кг/год).

Фармакокінетика.

Після внутрішньовенного введення дексмедетомідин демонструє такі фармакокінетичні параметри: швидку фазу розподілу з періодом напіврозподілу (t 1/2 ) приблизно 6 хв; термінальний період напіввиведення (t 1/2 ) становить приблизно 2 години; рівноважний об'єм розподілу (Vss) — приблизно 118 літрів. Величина плазмового кліренсу (CL) становить приблизно 39 л/год. Середня маса тіла, шо асоціювалася з цим розрахунком кліренсу дорівнювала 72 кг.

Фармакокінетика дексмедетомідину є лінійною в межах доз 0,2–0,7 мкг/кг/год при введенні шляхом внутрішньовенної інфузії до 24 годин. У таблиці 1 наведені основні фармакокінетичні параметри при інфузії дексмедетомідину гідрохлориду (після відповідних навантажувальних доз), зі швидкістю підтримуючої інфузії 0,17 мкг/кг/год (цільова концентрація в плазмі 0,3 нг/мл) протягом 12 і 24 годин. 0,33 мкг/кг/год (цільова концентрація в плазмі 0,6 нг/мл) протягом 24 годин і 0,70 мкг/кг/год (цільова концентрація в плазмі 1,25 нг/мл) протягом 24 годин.

Таблиця 1

Тривалість навантажувальної інфузії (хв) загаїьна тривалість інфузії (год) 10 хв/12 год 10 хв/24 год 10 хв/24 год 35 хв/24 год Цільова концентрація (нг/мл) дексмедетомідину в плазмі та доза (мкг/кг/год) Параметр 0,3/0,17 0,3/0,17 0,6/0.33 1,25/0,70 t 1/2 *, год 1,78±0,30 2,22±0,59 2,23±0,21 2,50±0,61 CL, л/год 46,3 ± 8,3 43,1 ±6,5 35,3 ±6.8 36,5 ± 7,5 V ss , л 88,7 ± 22,9 102,4 ±20,3 93,6 ± 17,0 99.6 ± 17,8 Сер. C ss #, нг/мл 0,27 ± 0,05 0,27 ± 0.05 0,67 ±0,10 1,37 ±0,20

* Представлено як гармонійне середнє та псевдостандартне відхилення.

#Сер. Css = середня концентрація дексмедетомідину в рівноважному стані. Середня C ss була розрахована на підставі вибірки, яка складалась зі зразків, отриманих від 2,5 до 9 годин після 12-годинної інфузії, та вибірки, яка складалась зі зразків, отриманих від 2,5 до 18 годин після 24-годинної інфузії.

Навантажувальні дози дзя кожної з вищезазначених груп становили 0,5 мкг/кг, 0,5 мкг/кг, 1 мкг/кг і 2,2 мкг/кг відповідно.

Фармакокінетичні параметри дексмедетомідину після введення підтримуючих доз дексмедетомідину гідрохлориду в діапазоні від 0,2 до 1,4 мкг/кг/год протягом > 24 годин були подібні до фармакокінетичних параметрів після введення підтримуючих доз дексмедетомідину гідрохлориду протягом < 24 годин в інших дослідженнях. Значення кліренсу (CL), об'єму розподілу (V) та t 1/2 становили 39,4 л/год, 152 л та 2,67 години відповідно.

Розподіл

Рівноважний об'єм розподілу (V ss ) дексмедетомідину становив приблизно 118 літрів. Зв'язування дексмедетомідину з білками оцінювали в плазмі здорових чоловіків і жінок. В середньому зв'язування з білками становило 94% і зберігалося для всіх випробуваних концентрацій у плазмі. У чоловіків і жінок зв'язування з білками було схожим. Зв'язування дексмедетомідину з білками плазми є зниженим у осіб з порушенням функції печінки порівняно зі здоровими добровольцями.

Потенціал до заміни дексмедетомідину у зв'язуванні білків фентанілом, кеторолаком, теофіліном, дигоксином і лідокаїном досліджували in vitro, при цьому спостерігалися незначні зміни зв'язування дексмедетомідину з білками плазми. Потенціал до заміни фенітоїну, варфарину. ібупрофену, пропранололу, теофіліну та дигоксину у зв'язуванні білків дексмедетомідином досліджували in vitro, при цьому не було відмічено значущого ступеня заміни цих сполук дексмедетомідином.

Метаболізм

Дексмедетомідин майже повністю метаболізується. при цьому дуже невелика кількість незміненого дексмедетомідіну екскретується з сечею та калом. Метаболізм передбачає як пряму глюкуронідацію, так і цитохром Р450 опосередкований метаболізм. Основними метаболічними шляхами дексмедетомідину є: пряма N-глюкуронідація до неактивних метаболітів; аліфатичне гідроксилювання (опосередковане в першу чергу CYP2A6 з незначною участю CYP1A2. CYP2E1, CYP2D6 та CYP2C19) дексмедетомідину з утворенням 3-гідрокси-дексмедетомідину, глюкуроніду 3-гідрокси-дексмедетомідину та 3-карбокси-дексмедетомідину; та N-.метилювання дексмедетомідину з утворенням З-гідрокси-И-метил-дексмедетомідину, З-карбокси-ЇЧ-метил-дексмедетомідину і дексмедетомідин-Х-метил О-глюкуроніду.

Виведення

Кінцевий період напіввиведення (t 1/2 ) дексмедетомідину становить приблизно 2 години, а кліренс оцінюється на рівні приблизно 39 л/год. Дослідження балансу мас показало, що через дев'ять днів після внутрішньовенного введення дексмедетомідину, міченого радіоактивним ізотопом, у середньому 95% радіоактивності виділяється з сечею та 4% — з калом. У сечі не було виявлено незміненого дексмедетомідину. Приблизно 85% радіоактивності, виявленої в сечі, екскретувалося через 24 години після інфузії. Фракціонування радіоактивності, що виділяється з сечею, показало, що на продукти N-глюкуронідації припадає приблизно 34% сумарної сечової екскреції. Окрім того, аліфатичне гідроксилювання вихідного лікарського засобу з утворенням 3-гідроксидексмедетомідину, глюкуроніду 3-гідрокси-дексмедетомідину та 3-карбонової кислоти-дексмедетомідину разом склало приблизно 14% дози в сечі. На N-.метилювання дексмедетомідину з утворенням З-гідрокси-К-метилдексмедетомідину, З-карбокси-N- метилдексмедето.мідину та N-метил-О-глюкуроніду дексмедетомідину припадає приблизно 18% дози в сечі. Сам N-метиловий метаболіт являв собою друторядний циркулюючий компонент і не виявлявся в сечі. Було ідей гифіковано приблизно 28% сечових метаболітів.

Стать

Стать не впливає на фармакокінетику дексмедетомідину.

Пацієнти літнього віку

Фармакокінетичний профіль дексмедетомідину не залежав від віку. Між особами молодого (18–40 років), середнього (41–65 років) та літнього віку (> 65 років) не було виявлено відмінностей в фармакокінетиці дексмедетомідину.

Порушення функції печінки

Пацієнти з різним ступенем порушення функції печінки (клас А, В або С за шкалою Чайлда — П’ю) мали знижений печінковий кліренс дексмедетомідину порівняно зі здоровими особами. Середня величина кліренсу у пацієнтів з легким, помірним та тяжким порушенням функції печінки становила 74%, 64% та 53% такої у здорових добровольців відповідно. Середні значення кліренсу для вільного препарату становили відповідно 59%, 51% та 32% від значень, які спостерігались у здорових добровольців.

Хоча дексмедетомідину гідрохлорид вводять до досягнення ефекту , в осіб з порушенням функції печінки слід розглянути можливість зниження дози (див. розділи «Спосіб застосування та дози», «Особливості застосування»).

Порушення функції нирок