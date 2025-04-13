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Зубна паста Мерідол (Tooth paste Meridol)
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ
75 мл №1
Колгейт-Палмолів Україна
від
129,00
грн
в 441 аптеці
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ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ ЗДОРОВ'Я ЯСЕН
75 мл №1
Колгейт-Палмолів Україна
Немає в наявності
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Ціни в
Київ
від
129,00
грн
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Характеристики
Виробник
Колгейт-Палмолів Україна
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
Реєстрація
12.2-18-3/13342 від 05.07.2021
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