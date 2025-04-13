Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Мерідол (Tooth paste Meridol)

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ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ
ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ
75 мл №1
Колгейт-Палмолів Україна
від 129,00 грн
в 441 аптеці
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ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ ЗДОРОВ'Я ЯСЕН
ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ ЗДОРОВ'Я ЯСЕН
75 мл №1
Колгейт-Палмолів Україна
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 129,00 грн
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Характеристики
Виробник
Колгейт-Палмолів Україна
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/13342 від 05.07.2021