фармакодинаміка. Механізм дії. Івермектин належить до класу авермектинів. Авермектини зумовлють протизапальну дію шляхом інгібування ліпополісахарид-індукованої продукції запальних цитокінів. Протизапальні властивості івермектину при застосуванні на шкіру спостерігали на тваринних моделях запалення шкіри. Івермектин також спричиняє загибель паразитів, перш за все, шляхом селективного зв’язування з високою спорідненістю (афінністю) до глутаматзалежних хлоридних каналів, які знаходяться у нервових і м’язових клітинах безхребетних тварин. Точний механізм дії крему Солантра при лікуванні запальних уражень розацеа невідомий, але, можливо, він пов’язаний із протизапальною дією івермектину, а також із загибеллю кліща демодекса, який, як повідомлялося, був одним із факторів запалення шкіри.

Клінічна ефективність і безпека. У двох рандомізованих подвійно сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях, ідентичних за дизайном, вивчали лікування запальних уражень розацеа за допомогою крему Солантра, який наносили 1 раз на добу перед сном. У дослідженні взяв участь 1371 пацієнт віком від 18 років, під час дослідження наносили крем Солантра або плацебо 1 раз на добу щодня протягом 12 тиж.

Загалом 96% учасників були представниками європеоїдної раси, 67% — жінки. За 5-бальною шкалою глобальної оцінки дослідником (Investigator Global Assessment (IGA)) на вихідному рівні ураження у 79% учасників були оцінені як помірні (IGA=3), а 21% — як тяжкі (IGA=4).

Супутніми первинними кінцевими точками ефективності в обох клінічних дослідженнях вважали частоту успішного лікування на основі оцінки за шкалою IGA (частка пацієнтів, оцінених як «чисті» або «майже чисті» на 12-му тижні дослідження) та показник абсолютних змін у кількості запальних уражень порівняно з вихідним рівнем. Шкала IGA заснована на визначеннях, поданих у табл. 1.

Таблиця 1. Шкала глобальної оцінки дослідником (IGA)



Ступінь Бал Клінічний опис Чистий 0 Запальні ураження відсутні, еритема відсутня Майже чистий 1 Зовсім мало маленьких папул/пустул, зовсім легка еритема Легкий 2 Поодинокі маленькі папули/пустули, легка еритема Помірний 3 Кілька маленьких або великих папул/пустул, помірна еритема Тяжкий 4 Чисельні маленькі і/або великі папули/пустули, тяжка еритема



Результати обох клінічних досліджень продемонстрували, що крем Солантра при нанесенні 1 раз на добу щодня протягом 12 тиж достовірно перевищував плацебо за частотою успішного лікування за шкалою IGA і за абсолютними змінами у кількості запальних уражень (p<0,001, табл. 2).

Нижченаведені табл. 2 і рисунки відображають показники ефективності, отримані в обох дослідженнях.

Таблиця 2. Результати за показниками ефективності



Параметри оцінки Дослідження 1 Дослідження 2 Солантра (N=451) Плацебо (N=232) Солантра (N=459) Плацебо (N=229) Глобальна оцінка дослідником Кількість (%) учасників, оцінених як «чисті» або «майже чисті» на 12-му тижні 173

(38,4) 27

(11,6) 184

(40,1) 43

(18,8) Запальні ураження Середня кількість запальних уражень на вихідному рівні 31,0 30,5 33,3 32,2 Середня кількість запальних уражень на 12-му тижні 10,6 18,5 11,0 18,8 Середні абсолютні зміни (у % відношенні) показника запальних уражень на 12-му тижні порівняно з вихідним рівнем –20,5

(–64,9) –12,0

(–41,6) –22,2

(–65,7) –13,4

(–43,4)