у пацієнтів є можливим тимчасове загострення розацеа внаслідок загибелі кліщів роду Demodex, що зазвичай минає впродовж 1 тиж у разі продовження терапії.

У разі погіршення стану пацієнта до тяжкого ступеня із розвитком вираженої шкірної реакції терапію івермектином слід негайно припинити.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. Інформація про застосування топічних лікарських форм івермектину у вагітних відсутня або є обмеженою.

Дослідження токсичної дії на репродуктивну функцію при застосуванні івермектину per os продемонстрували наявність тератогенного ефекту у тварин. Разом із тим, через низьку системну експозицію при застосуванні топічних лікарських форм івермектину в рекомендованій дозі, ймовірність ембріональної токсичності у людини є невеликою. Івермектин не рекомендується застосовувати під час вагітності.

Годування грудьми. Після застосування per os у грудному молоці людини визначається низька концентрація івермектину. Екскреція у грудне молоко людини після застосування топічних форм івермектину не вивчалася.

Наявні дані фармакокінетичних/токсикологічних досліджень на тваринах також вказують на екскрецію івермектину у грудне молоко.

Ризик для немовляти під час годування грудьми виключати не можна. Слід прийняти рішення щодо припинення годування грудьми або відміни/відмови від лікування івермектином.

Репродуктивна функція. Інформація про вплив івермектину на репродуктивну функцію людини відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Івермектин не впливає або чинить незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.