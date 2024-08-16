з обережністю. У разі наявності у жінки будь-якого з нижченаведених станів або факторів ризику слід обговорити з пацієнткою доцільність застосування препарату Вендіол. У разі погіршання стану чи появи будь-яких із нижчезазначених симптомів або факторів ризику жінці рекомендується порадитися зі своїм лікарем, який прийме рішення стосовно того, чи слід перервати прийом препарату Вендіол.

Порушення кровообігу. Ризик ВТЕ. Застосування будь-якого КПК підвищує ризик ВТЕ порівняно з відсутністю застосування. Препарати, що містять левоноргестрел, норгестимат або норетистерон, пов’язані з нижчим ризиком ВТЕ. Інші препарати, такі як Вендіол, можуть бути пов’язані з удвічі вищим рівнем такого ризику. Рішення про застосування будь-якого препарату замість лікарського засобу з нижчим ризиком розвитку ВТЕ слід приймати лише після обговорення з пацієнткою, щоб переконатися, що вона розуміє ризик ВТЕ при застосуванні КПК, усвідомлює вплив існуючих факторів ризику на ймовірність виникнення ВТЕ, а також те, що ризик ВТЕ є найвищим протягом першого року застосування препарату. Існують деякі свідчення того, що цей ризик підвищується при повторному застосуванні КПК після перерви у застосуванні протягом ≥4 тиж.

Приблизно у 2 із 10 тис. жінок, які не застосовують КПК і не є вагітними, розвивається ВТЕ протягом одного року. Однак у будь-якої окремої жінки ризик може бути набагато вищим залежно від існуючих факторів ризику (див. інформацію нижче).

За оцінками1, у 9–12 жінок з 10 тис., які застосовують КПК, що містять гестоден, розвивається ВТЕ протягом одного року; це можна порівняти із близько 6 випадками2 у жінок, які застосовують КПК, що містять левоноргестрел.

В обох випадках частота ВТЕ на рік є нижчою, ніж частота ВТЕ, очікувана у період вагітності чи післяпологовий.

ВТЕ може призводити до летальних наслідків у 1–2% випадків.

1Ці випадки виявлені у результаті загальновживаного епідеміологічного дослідження, проведеного з використанням різних КПК, що містять левоноргестрел (використані відносні ризики).

2Середній показник у діапазоні 5–7 на 10 тис. жінок для КПК, що містять левоноргестрел, порівняно з контрольною групою 2,3–3,6.

Кількість випадків ВТЕ у 10 тис. жінок на рік



Серед жінок, які застосовують КПК, вкрай рідко відмічали тромбози інших кровоносних судин, наприклад печінкових, мезентеріальних, ниркових вен сітківки та артерій.

Фактори ризику ВТЕ. Ризик венозних тромбоемболічних ускладнень серед тих, хто застосовує КПК, може бути істотно вищим за наявності додаткових факторів ризику, особливо якщо є множинні фактори ризику (табл. 2).

Вендіол протипоказаний жінкам із множинними факторами ризику, їх наявність говорить про високу імовірність ВТЕ (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Наявність більше одного фактора ризику може підвищувати імовірність ВТЕ більш значущо, ніж сума деяких індивідуальних чинників, у такому разі імовірність ВТЕ повинна бути ретельно розрахована. Якщо ризик розвитку ускладнень перевищує користь від застосування, то КПК не слід призначати (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Таблиця 2. Фактори ризику для ВТЕ



Фактор ризику Коментар Ожиріння (індекс маси тіла (ІМТ) >30 кг/м2). Ризик зростає зі збільшенням ІМТ.

Особливо істотно для жінок, які мають додаткові фактори ризику Тривала іммобілізація, серйозні хірургічні втручання, операції на нижніх кінцівках і тазу, нейрохірургічні операції або значна травма.

Примітка: тимчасова іммобілізація, в тому числі авіаперельоти тривалістю більше 4 год, також є фактором ризику ВТЕ, особливо за наявності інших факторів ризику У даних випадках рекомендується припинити застосування пластиру/таблетки/кільця (у разі планової операції не менше ніж за 4 тиж) і не відновлювати раніше, ніж через 2 тиж після повного відновлення рухового режиму. Необхідно використовувати інший метод контрацепції з метою запобігання небажаної вагітності.

Повинна бути розглянута можливість антитромботичної терапії, якщо використання Вендіолу не припинено раніше Обтяжений сімейний анамнез (випадки ВТЕ у братів, сестер або батьків, особливо у відносно ранньому віці, до 50 років) При підозрі на спадкову схильність необхідно проконсультуватися з лікарем перед застосуванням будь-якого КПК Інші стани, що призводять до ВТЕ Рак, системний червоний вовчак, гемолітико-уремічний синдром, хронічні запальні захворювання кишечнику (хвороба Крона або виразковий коліт) та серпоподібно-клітинна анемія Збільшення віку Особливо старше 35 років

Немає єдиної думки щодо можливого впливу варикозного розширення вен та поверхневого тромбофлебіту на початок або прогресування венозного тромбозу.

Слід враховувати ризик тромбоемболії у період вагітності, зокрема протягом 6-тижневого періоду після пологів (інформація щодо застосування у період вагітності або годування грудьми наведена в розділі Застосування у період вагітності або годування грудьми).

Симптоми ВТЕ (ТГВ і ТЕЛА). У разі появи симптомів жінці рекомендується негайно звернутися за медичною допомогою та повідомити лікарю, що вона приймає КПК.

Симптоми ТГВ можуть включати:

– однобічний набряк ноги та/або стопи чи ділянки уздовж вени на нозі;

– біль або підвищена чутливість у нозі, що може відчуватися тільки при стоянні або ходьбі;

– відчуття жару в ураженій нозі; почервоніння або зміна кольору шкіри на нозі.

Симптоми ТЕЛА можуть включати:

– раптову задишку з нез’ясованої причини або прискорене дихання;

– раптовий кашель, можливо, з кровохарканням;

– гострий біль у грудях;

– тяжку сплутаність або запаморочення;

– швидке або нерегулярне серцебиття.

Деякі з цих симптомів (наприклад задишка, кашель) є неспецифічними та можуть бути неправильно інтерпретовані як більш поширені або менш тяжкі явища (наприклад інфекції дихальних шляхів).

Інші ознаки оклюзії судин можуть включати раптовий біль, набряк і появу синюватого кольору кінцівки.

Симптоми оклюзії судини ока можуть варіювати від безболісної розмитості зору, яка може прогресувати до втрати зору. Іноді втрата зору може виникати майже миттєво.

Ризик АТЕ. Епідеміологічні дослідження пов’язують застосування КПК із підвищеним ризиком АТЕ (інфаркту міокарда) або порушенням мозкового кровообігу (наприклад ТІА, інсульту). Артеріальні тромбоемболічні ускладнення можуть мати летальні наслідки.

Фактори ризику для АТЕ. Ризик артеріальних тромбоемболічних ускладнень або порушення мозкового кровообігу серед пацієнток, які приймають КПК, зростає у жінок, які мають фактори ризику (табл. 3). Вендіол протипоказаний, якщо пацієнтка має один серйозний фактор ризику або декілька факторів ризику АТЕ, які призводять до високого ризику розвитку артеріального тромбозу (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Якщо у жінки наявний більше ніж один фактор ризику, можливо, що підвищення ризику буде більшим, ніж сума окремих факторів — у цьому випадку слід зважити загальний ризик АТЕ для пацієнтки. Якщо співвідношення користі та ризику вважається негативним, не слід призначати КПК (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Таблиця 3. Фактори ризику для АТЕ



Фактор ризику Коментар Вік У віці 35 років ризик істотно зростає Паління Жінкам слід порадити не палити, якщо планують використовувати КПК. Жінкам віком від 35 років, які продовжують палити, наполегливо рекомендується використовувати інші методи контрацепції АГ Ожиріння (ІМТ >30 кг/м²) Ризик зростає зі збільшенням ІМТ.

Особливо істотно для жінок, які мають додаткові фактори ризику Обтяжений сімейний анамнез (випадки артеріального тромбозу у братів, сестер або батьків, особливо у відносно ранньому віці, до 50 років) При підозрі на спадкову схильність необхідно проконсультуватися з лікарем перед застосуванням будь-якого КПК Мігрень Підвищення частоти і тяжкості нападів мігрені при застосуванні КПК (може передувати цереброваскулярним порушенням) є підставою для негайного припинення застосування Інші стани, пов’язані з несприятливими серцево-судинними подіями Цукровий діабет, гіпергомоцистеїнемія, захворювання серцевих клапанів і миготлива аритмія, дисліпопротеїнемія, системний червоний вовчак