лікарський засіб слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки чи перенесеним тяжким захворюванням печінки у минулому.

Слід уникати застосування лікарського засобу (через наявність у складі листя м’яти перцевої) пацієнтам із гастроезофагеальним рефлюксом (печією), оскільки це може погіршити їхній стан.

Лікарський засіб слід застосовувати з особливою обережністю (через наявність у складі листя м’яти перцевої) пацієнтам із жовчнокам’яною хворобою або іншими захворюваннями жовчних проток та жовчного міхура.

Під час застосування лікарського засобу слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.

Лікарський засіб містить соєву олію, тому його не слід застосовувати пацієнтам з алергією на арахіс або сою.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Ефективність і безпека застосування у період вагітності або годування грудьми не встановлені, тому лікарський засіб не рекомендується застосовувати у ці періоди.

Діти. Дані щодо застосування лікарського засобу у дітей віком до 12 років відсутні, тому його не рекомендується застосовувати у цієї категорії пацієнтів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб може впливати на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами, тому під час його застосування рекомендується утримуватися від керування транспортними засобами або іншими механізмами до з’ясування індивідуальної чутливості.