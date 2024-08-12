Вамелан (Vamelan) (351584) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Вамелан інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Вамелан є лікарським засобом рослинного походження з м’якою седативною дією. Комбінація чинить слабкий заспокійливий ефект і показана для усунення слабкого транзиторного нервового напруження (як щоденний седативний засіб при розумових навантаженнях, збудженому стані, роздратованості).
Валеріана чинить седативну дію. Вона позитивно впливає на самопочуття при симптомах роздратованості, таких як неспокій, збудження і напруження унаслідок нервового перенавантаження. При безсонні сприяє швидшому засинанню.
Меліса також чинить седативну та спазмолітичну дію.
М’ята перцева традиційно застосовується у поєднанні з валеріаною у заспокійливих засобах.
Фармакокінетика. Дані відсутні.
Показання Вамелан
Неврози, що супроводжуються такими симптомами:
нервове збудження;
неспокій;
напруження, викликане стресом;
розлади сну.
Застосування Вамелан
лікарський засіб призначений для перорального застосування. Капсули слід ковтати цілими, запиваючи водою, незалежно від прийому їжі.
Дорослі і діти віком від 12 років. При розумовому навантаженні, збудженому стані або роздратованості рекомендована доза препарату становить 2 капсули 2 рази на добу.
При безсонні рекомендована доза препарату становить 2 капсули за 1 год до сну.
Для лікарського засобу характерний поступовий прояв дії. Для досягнення оптимального ефекту лікування його рекомендується застосовувати щонайменше протягом 14 діб.
Термін лікування не обмежений. Навіть при тривалому застосуванні звикання не відмічено. Після припинення лікування синдром відміни відсутній.
Якщо через 14 діб від початку лікування поліпшення стану не спостерігається, слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до валеріани, меліси, м’яти перцевої або інших компонентів лікарського засобу.
Виражена артеріальна гіпотензія, БА.
Депресія або інші стани, що супроводжуються пригніченням діяльності ЦНС.
Побічна дія
повідомлялося про такі побічні реакції з боку травного тракту: нудота, абдомінальні спазми, загострення печії.
Дуже рідко відмічалися сонливість, астенічні прояви (слабкість, зниження настрою та працездатності, пригнічення емоційних реакцій), запаморочення, депресія.
Якщо виникають інші побічні реакції (наприклад реакції підвищеної чутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, почервоніння та набряк шкіри), слід звернутися до лікаря.
Особливості застосування
лікарський засіб слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки чи перенесеним тяжким захворюванням печінки у минулому.
Слід уникати застосування лікарського засобу (через наявність у складі листя м’яти перцевої) пацієнтам із гастроезофагеальним рефлюксом (печією), оскільки це може погіршити їхній стан.
Лікарський засіб слід застосовувати з особливою обережністю (через наявність у складі листя м’яти перцевої) пацієнтам із жовчнокам’яною хворобою або іншими захворюваннями жовчних проток та жовчного міхура.
Під час застосування лікарського засобу слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.
Лікарський засіб містить соєву олію, тому його не слід застосовувати пацієнтам з алергією на арахіс або сою.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Ефективність і безпека застосування у період вагітності або годування грудьми не встановлені, тому лікарський засіб не рекомендується застосовувати у ці періоди.
Діти. Дані щодо застосування лікарського засобу у дітей віком до 12 років відсутні, тому його не рекомендується застосовувати у цієї категорії пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб може впливати на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами, тому під час його застосування рекомендується утримуватися від керування транспортними засобами або іншими механізмами до з’ясування індивідуальної чутливості.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
дані щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами обмежені. Перед застосуванням лікарського засобу одночасно з іншими лікарськими засобами слід проконсультуватися з лікарем.
Клінічно значущої взаємодії з активними речовинами, що метаболізуються за допомогою CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 або CYP 2E1, не виявлено.
Не рекомендується одночасне застосування лікарського засобу з синтетичними седативними засобами (бензодіазепінами) без консультації з лікарем.
При одночасному застосуванні можливе посилення дії інших седативних та снодійних засобів, спазмолітичних, анальгетичних, анксіолітичних засобів, алкоголю.
Передозування
симптоми. Одноразова доза близько 20 г коренів валеріани може спричинити такі незначні симптоми, як втомлюваність, абдомінальні спазми, відчуття стиснення у грудях, запаморочення, тремор рук, розширення зіниць. Ці симптоми зникають протягом 24 год. При передозуванні засобів, що містять валеріану, також можуть виникати головний біль, сонливість, млявість, загальна слабкість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, брадикардія/тахікардія, зниження концентрації уваги, посилення седативного ефекту.
Немає повідомлень про випадки передозування листям меліси та м’яти перцевої.
Лікування. У разі передозування показана симптоматична терапія (промивання шлунка, застосування адсорбентів).
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.