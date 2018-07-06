Веногепанол 1000 (Venohepanol 1000) (351559) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Веногепанол 1000 інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Фармакодинамічні властивості Веногепанолу 1000 зумовлені комбінацією трьох діючих речовин: гепарину натрію, венорутинолу та декспантенолу. Веногепанол 1000 — антитромботичний, протинабряковий засіб із протизапальним, вено- та капіляротонізуючим ефектом для зовнішнього застосування.
Гепарин натрію, що входить до складу препарату, є антикоагулянтом прямої дії; він блокує біосинтез тромбіну, активує процес фібринолізу, пригнічує активність гіалуронідази. Гепарин знижує в’язкість крові та проникність судин, що попереджує виникнення стазу. Адсорбуючись на поверхні мембран ендотелію та клітин крові, перешкоджає адгезії та агрегації тромбоцитів, еритроцитів, лейкоцитів. При місцевому застосуванні чинить антитромботичну, протизапальну та протинабрякову дію.
Венорутинол — біофлавоноїд, що виявляє Р-вітамінну активність, чинить ангіопротекторну, венотонізуючу, протизапальну та протинабрякову дію. Знижує ексудативне запалення в судинній стінці, обмежуючи прилипання до її поверхні тромбоцитів, сприяє підвищенню рівня проникнення кисню у тканини, бере участь в окисно-відновних процесах. Венорутинол знижує проникність та ламкість стінок капілярів, зміцнює стінки вен та капілярів, підвищує тонус гладких м’язів венозних судин, поліпшує мікроциркуляцію та трофіку тканин, зменшує вираженість застійних явищ у венах і паравенозних тканинах.
Декспантенол (провітамін В5) за рахунок утворення активного метаболіту — пантотенової кислоти — стимулює процеси регенерації тканин, підвищує міцність колагенових волокон, зберігає пружність та еластичність шкіри, діє як зволожуючий агент, покращуючи гідратацію поверхневих шарів шкіри, усуває сухість, лущення, свербіж шкіри, чинить слабку протизапальну дію. Декспантенол посилює метаболічну активність клітин шкіри, тим самим покращуючи всмоктування гепарину шкірними покривами.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Веногепанол 1000
– попередження та зменшення вираженості втоми, важкості, болю, набряку та кількості судом нижніх кінцівок, спричинених хронічними захворюваннями вен;
– профілактика та лікування варикозного розширення вен, тромбозу глибоких вен, тромбофлебіту поверхневих вен нижніх кінцівок, флебіту після в/в інфузій;
– реабілітація після оперативних втручань, лазерної абляції, склерозуючої терапії при варикозній хворобі;
– тендовагініти, травми м’язів та сухожиль (у тому числі спортивні) без порушення цілісності шкірних покривів;
– рубцеві індурації та зовнішні запальні процеси без порушення цілісності шкіри.
Застосування Веногепанол 1000
препарат застосовувати зовнішньо. Дорослим гель наносити на неушкоджену шкіру ураженої ділянки 1–3 рази на добу, втираючи легкими масажними рухами до повного всмоктування препарату. За необхідності Веногепанол 1000 можна застосовувати у вигляді пов’язок з гелем. При варикозних виразках гель наносити у вигляді кільця завширшки близько 4 см навколо виразки. Уникати безпосереднього нанесення на виразкову поверхню.
Дозу та тривалість застосування лікарського засобу визначає лікар індивідуально, залежно від клінічних показань, ступеня тяжкості та перебігу захворювання, а також досягнутого терапевтичного ефекту. Рекомендована тривалість лікування при хронічному захворюванні вен становить 4 тиж, за необхідності курс лікування можна провести повторно. При лікуванні травм (у тому числі спортивних) застосовувати до зникнення симптомів.
Протипоказання
індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, гемофілія, геморагічний діатез, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, виражена тромбоцитопенія, виразково-некротичні процеси в зоні тромбофлебіту, схильність до кровотеч, кровотечі, травматичні порушення цілісності шкірних покривів, відкриті та/або інфіковані рани.
Побічна дія
в окремих випадках можливі місцеві реакції гіперчутливості: гіперемія, подразнення шкіри, відчуття печіння, припухлість шкіри, свербіж, висип, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, дерматит (у тому числі контактний), екзема, геморагії, іноді виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів. Зазвичай ці симптоми минають самостійно після відміни препарату.
При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні побічні реакції.
У разі виникнення будь-яких негативних реакцій слід обов’язково звернутися до лікаря щодо подальшого лікування. Терапія симптоматична.
Особливості застосування
гель наносити тільки на неушкоджену шкіру.
Не наносити на ранову поверхню шкіри, інфіковані ділянки шкіри (у тому числі з наявністю гнійних процесів).
Стежити, щоб препарат не потрапляв в очі та слизові оболонки. Можна наносити під оклюзійну пов’язку. Після нанесення гелю необхідно уникати дії сонячних променів на оброблені ділянки шкіри.
Пацієнтам із хронічними захворюваннями вен рекомендується застосування препарату як на початкових, так і на пізніх стадіях захворювання.
При тяжких порушеннях функції нирок не рекомендується тривале застосування препарату.
При потраплянні гелю в очі їх слід рясно промити водою.
З метою запобігання появі небажаних ефектів препарат слід наносити на очищену від інших лікарських засобів, косметики і забруднень шкіру.
При погіршенні стану здоров’я або виникненні будь-яких небажаних явищ на фоні застосування Веногепанолу 1000 необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат не застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Застосування препарату Веногепанол 1000 не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.
Діти. Не застосовувати.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
парентеральне введення нітрогліцерину разом із застосуванням Веногепанолу 1000, а також одночасне застосування гелю з тироксином, тетрацикліном, антигістамінними засобами, алкалоїдами ріжків, нікотином може послаблювати дію препарату.
Посилює дію аскорбінової кислоти на структуру та проникність судинної стінки.
Декстран, фенілбутазон, кеторолак: одночасне застосування може підвищувати ризик виникнення кровотеч.
Пероральні антикоагулянти (наприклад варфарин, дикумарин, клопідогрель): у разі одночасного застосування з гелем Веногепанол 1000 можуть спричинити подовження протромбінового часу.
НПЗП (наприклад диклофенак, ібупрофен, індометацин), венотонізуючі лікарські засоби: при одночасному застосуванні посилюють ефект гелю Веногепанол 1000.
Дипіридамол, ілопрост: підвищують антикоагулянтний ефект діючої речовини Веногепанолу 1000 — гепарину.
Інгібітори АПФ, аліскірен: можлива гіперглікемія.
Одночасне застосування Веногепанолу 1000 з препаратами, які містять суліндак, може спричинити периферичну нейропатію.
Декспантенол, що входить до складу Веногепанолу 1000, може посилювати дію деполяризуючих міорелаксантів (наприклад суксаметонію хлориду, декаметонію броміду) та послаблювати дію недеполяризуючих міорелаксантів (наприклад тубокурарину хлориду) у зв’язку зі здатністю стимулювати синтез ацетилхоліну.
Якщо пацієнт приймає будь-які інші лікарські засоби, слід обов’язково повідомити про це лікаря.
Передозування
симптоми. При дотриманні зазначеного режиму дозування передозування малоймовірне. При застосуванні на великі ділянки шкіри (внаслідок імовірної системної абсорбції) можливі геморагічні ускладнення у вигляді кровотеч різного ступеня тяжкості.
У разі випадкового проковтування препарату слід викликати блювання, промити шлунок та звернутися до лікаря. Терапія симптоматична.
Заходи з усунення симптомів. При невеликій кровотечі слід знизити дозу або тимчасово припинити застосування препарату. В разі сильної кровотечі в/в повільно ввести 1% р-н протаміну сульфату. Якщо концентрація гепарину в крові невідома, то одноразова доза протаміну сульфату не повинна перевищувати 1 мл. Терапія симптоматична.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.