гель наносити тільки на неушкоджену шкіру.

Не наносити на ранову поверхню шкіри, інфіковані ділянки шкіри (у тому числі з наявністю гнійних процесів).

Стежити, щоб препарат не потрапляв в очі та слизові оболонки. Можна наносити під оклюзійну пов’язку. Після нанесення гелю необхідно уникати дії сонячних променів на оброблені ділянки шкіри.

Пацієнтам із хронічними захворюваннями вен рекомендується застосування препарату як на початкових, так і на пізніх стадіях захворювання.

При тяжких порушеннях функції нирок не рекомендується тривале застосування препарату.

При потраплянні гелю в очі їх слід рясно промити водою.

З метою запобігання появі небажаних ефектів препарат слід наносити на очищену від інших лікарських засобів, косметики і забруднень шкіру.

При погіршенні стану здоров’я або виникненні будь-яких небажаних явищ на фоні застосування Веногепанолу 1000 необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Застосування препарату Веногепанол 1000 не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.

Діти. Не застосовувати.