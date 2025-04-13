імплантати ін'єкційні

Імплантат ін'єкційний Артро-патч (Injection implant Artro-patch)

ІМПЛАНТАТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНОЇ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ARTRO-PATCH (АРТРО-ПАТЧ) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 5600,00 грн
В 6 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Медичний центр М.Т.К.
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
30 мг/мл
Об'єм
3 мл
Медичні вироби