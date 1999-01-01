Київ
Імплантати

імплантати ін'єкційні

Медичні вироби

20Імплантати

імплантати ін'єкційні
Сортування: По популярності
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ
ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ
Розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Здоров'я
від 835,80 грн
в 294 аптеках
Знайти в аптеках
проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Гель для ін'єкцій 20 мг/мл шприц 3 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 5301,03 грн
в 72 аптеках
Знайти в аптеках
проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Гель для ін'єкцій 12 мг/мл шприц 2.5 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 3895,00 грн
в 63 аптеках
Знайти в аптеках
проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Гель для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 912,60 грн
в 52 аптеках
Знайти в аптеках
ІМПЛАНТАТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНОЇ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ARTRO-PATCH (АРТРО-ПАТЧ)
ІМПЛАНТАТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНОЇ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ARTRO-PATCH (АРТРО-ПАТЧ)
30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
від 5600,00 грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 2 мл з 2-ма голками 21g №1
Юрія-Фарм
від 2535,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Імплантат для м'яких тканин HarmonyCa з лідокаїном
Імплантат для м'яких тканин HarmonyCa з лідокаїном
Шприц №2
Panaxia
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 2
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 2
2 х 0,55 мл, 30g1/2'' 2 голки №1
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLUMA™ З ЛІДОКАЇНОМ
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLUMA™ З ЛІДОКАЇНОМ
1 мл 4 голки 27g 1/2’’ №2
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLUX
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLUX
1 мл 27g 1/2 №2
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLIFT® RETOUCH
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLIFT® RETOUCH
2 шприци по 0,55 мл 4 голки 30g1/2’’ №1
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLBELLA™ З ЛІДОКАЇНОМ
ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLBELLA™ З ЛІДОКАЇНОМ
2 х 1мл, 4 голки 30g1/2’’ №1
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLIFT™ З ЛІДОКАЇНОМ
ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLIFT™ З ЛІДОКАЇНОМ
1 мл 4 голки 30g1/2’’ №2
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLITE
ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLITE
1 мл 4 голки 32g 1/2" №2
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 3
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 3
2 х 1 мл, 27g1/2'' 4 голки №1
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 4
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 4
2 х 1 мл, 27g1/2'' 4 голки №1
Allergan
Немає в наявності
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA SMILE
ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA SMILE
2 х 0,55 мл, 30g1/2'' 2 голки №1
Allergan
Немає в наявності
ГІАЛУРОМ ХОНДРО РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ТА ХОНДРОІТИН СУЛЬФАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
ГІАЛУРОМ ХОНДРО РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ТА ХОНДРОІТИН СУЛЬФАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Розчин для ін'єкцій 60 мг/3 мл + 90 мг/3 мл шприц №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 1 мл з 2-ма голками 21g №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
ЕНДОПРОТЕЗ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ SYNOLIS® V-A
ЕНДОПРОТЕЗ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ SYNOLIS® V-A
Шприц 2 мл №1
Aptissen
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране