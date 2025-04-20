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Імплантат ін'єкційний Артро-патч (Injection implant Artro-patch)
Імплантат ін'єкційний Артро-патч (Injection implant Artro-patch)
Львів
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Імплантат ін'єкційний на основі стабілізованої гіалуронової кислоти Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
5600,00
грн
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М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
220.0 км
Імплантат ін'єкційний на основі стабілізованої гіалуронової кислоти Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
226.3 км
Імплантат ін'єкційний на основі стабілізованої гіалуронової кислоти Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13
585.0 км
Імплантат ін'єкційний на основі стабілізованої гіалуронової кислоти Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 26
673.4 км
Імплантат ін'єкційний на основі стабілізованої гіалуронової кислоти Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 88
814.2 км
Імплантат ін'єкційний на основі стабілізованої гіалуронової кислоти Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
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