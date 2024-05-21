вітаміни А, Е — антиоксиданти, запобігають пошкодженню клітинних структур вільними радикалами та запобігають передчасному старінню.

Біотин — джерело сірки, бере участь у синтезі білка-колагену, таким чином позитивно впливає на структуру шкіри, волосся і нігтів.

Омега-3 — клас поліненасичених жирних кислот, які наш організм не може синтезувати самостійно. Доведено, що щоденне вживання Омега-3 кислот служить профілактикою серцево-судинних захворювань, запалень суглобів, покращує зір, стан шкіри і волосся.

Коензим Q10 – надійний захист від УФ-випромінювання з метою зниження пігментації та профілактики появи зморшок.

Цинк — має антибактеріальну дію, що досить важливо для догляду за шкірою після косметологічних процедур. Регулює діяльність сальних залоз, допомагає впоратися з жирним блиском і поліпшити стан шкіри.

Селен — мінерал з антиоксидантною дією. Необхідний для багатьох процесів в організмі.