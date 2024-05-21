АЕвіт® Преміум (AEVIT PREMIUM) (350161) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АЕвіт Преміум інструкція із застосування
Характеристика
вітаміни А, Е — антиоксиданти, запобігають пошкодженню клітинних структур вільними радикалами та запобігають передчасному старінню.
Біотин — джерело сірки, бере участь у синтезі білка-колагену, таким чином позитивно впливає на структуру шкіри, волосся і нігтів.
Омега-3 — клас поліненасичених жирних кислот, які наш організм не може синтезувати самостійно. Доведено, що щоденне вживання Омега-3 кислот служить профілактикою серцево-судинних захворювань, запалень суглобів, покращує зір, стан шкіри і волосся.
Коензим Q10 – надійний захист від УФ-випромінювання з метою зниження пігментації та профілактики появи зморшок.
Цинк — має антибактеріальну дію, що досить важливо для догляду за шкірою після косметологічних процедур. Регулює діяльність сальних залоз, допомагає впоратися з жирним блиском і поліпшити стан шкіри.
Селен — мінерал з антиоксидантною дією. Необхідний для багатьох процесів в організмі.
Рекомендації з вживання
АЕвіт Преміум використовувати в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело антиоксидантів, біотину, коензиму Q10, Омега-3 кислот та мікроелементів з метою підтримки нормального стану та захисту шкіри, нігтів та волосся від шкідливого впливу вільних радикалів.
Дорослим внутрішньо по 1 капсулі на добу, під час або після їди, протягом 30 діб, не розжовуючи, у разі необхідності запивати водою.
Повторний курс проводити за необхідності через 3-6 місяців.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Перед вживанням проконсультуватись з лікарем.
Особливості застосування
застереження: підвищена особиста чутливість до компонентів продукту, період вагітності та період лактації. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.