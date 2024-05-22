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Вітасмект (Vitasmekt) (349573) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітасмект (Vitasmekt)
Ціна в місті Київ
від 270,00 грн
Без рецепта
30 шт від 270,00 грн
В наявності в 62 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти