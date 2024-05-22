Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиВітасмект (Vitasmekt) Вітасмект (Vitasmekt) (349573) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 270,00 грн Без рецепта 30 шт від 270,00 грн В наявності в 62 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Галафарм Форма випуску Порошок Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти