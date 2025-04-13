Інгуар® (Inguar®)
Інгуар інструкція із застосування
Склад
1 пакетик, 5 г: гуарова камідь; білки — 4,60 г; жири — 0,50 г; вуглеводи — 0 г. Калорійність (енергетична цінність) на 100 г: 0,20 ккал (0 кДж).
Характеристика
дієтична добавка Інгуар® може бути рекомендована в якості добавки до раціону харчування як джерело клітковини (харчових волокон). Сприяє подовженню перетравлення їжі в шлунку, уповільненню всмоктування вуглеводів та жирів у тонкій кишці. Клітковина сприяє збільшенню в об’ємі та розм’якшенню калових мас у товстій кишці, що також сприяє нормалізації функціонування кишечнику, режиму дефекації та профілактиці закрепів.
При регулярному вживанні дієтична добавка Інгуар® позитивно впливає на зменшення апетиту та формування правильних харчових звичок, що, в свою чергу, допомагає поступовому зменшенню маси тіла.
Завдяки пребіотичним властивостям Інгуар® сприяє нормалізації мікрофлори кишечнику та виведенню шкідливих речовин з організму.
Інгуар® сприяє зниженню початкового рівня глюкози та рівня загального ХС.
Характерними властивостями є те, що з водою гранули утворюють гель.
Гуарова камідь не абсорбується з травного тракту та не потрапляє в системний кровотік.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком від 12 років по ½–1 пакетику (5 г) 2–3 рази на добу перед або під час прийому їжі. Вміст пакетика потрібно залити склянкою питної води кімнатної температури, розмішати та вжити одразу, до початку загустіння. Починати вживання з ½ пакетика 2 рази на добу, щоб уникнути небажаних ефектів з боку ШКТ .
На початку вживання можуть виникати побічні реакції з боку ШКТ у вигляді метеоризму та помірного послаблення випорожнень.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування.
Сухі гранули Інгуар® не вживати. Необхідно дотримуватися питного режиму, а саме: споживати не менше 1,5–2 л чистої води на добу.
Термін вживання: 4 тиж, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Не містить ГМО.
Протипоказання
підвищена особиста чутливість до компонентів, кишкова непрохідність.
Умови зберігання
при температурі 4–25 °С у сухому, захищеному від світла місці.