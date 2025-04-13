дорослим та дітям віком від 12 років по ½–1 пакетику (5 г) 2–3 рази на добу перед або під час прийому їжі. Вміст пакетика потрібно залити склянкою питної води кімнатної температури, розмішати та вжити одразу, до початку загустіння. Починати вживання з ½ пакетика 2 рази на добу, щоб уникнути небажаних ефектів з боку ШКТ .

На початку вживання можуть виникати побічні реакції з боку ШКТ у вигляді метеоризму та помірного послаблення випорожнень.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування.

Сухі гранули Інгуар® не вживати. Необхідно дотримуватися питного режиму, а саме: споживати не менше 1,5–2 л чистої води на добу.

Термін вживання: 4 тиж, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.

Не містить ГМО.