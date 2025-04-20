Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1394,30
Економія при броні: -88,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1409,00
Економія при броні: -103,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1347,80
Економія при броні: -42,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1450,94
Економія при броні: -161,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
891,90
Економія при броні: -65,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Інгуар® пакет №30
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1395,10 грн