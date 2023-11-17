Препарат призначати дорослим та дітям віком від 2 років.

Для дорослих та підлітків віком від 12 років рекомендована добова доза препарату становить 5 мг (20 крапель) 1 раз на добу.

Пацієнти літнього віку .

Хворим літнього віку з нормальною функцією нирок корекція дози препарату не потрібна. Коригування дози рекомендується пацієнтам похилого віку із порушенням функції нирок від помірного до тяжкого ступеня (див. розділ «Ниркова недостатність» нижче).

Ниркова недостатність .

Для хворих із зниженою функцією нирок розрахунок дози необхідно проводити індивідуально з урахуванням кліренсу креатиніну відповідно до нижченаведеної таблиці.

Для використання цієї таблиці необхідно визначити кліренс креатиніну (КЛ кр ) пацієнта у мілілітрах за хвилину (мл/хв). Кліренс креатиніну слід визначати за вмістом креатиніну у сироватці крові у міліграмах на децилітр (мг/дл) за формулою:







Корекція дози препарату для хворих із зниженою функцією нирок залежно від кліренсу креатиніну:



ФУНКЦІЯ НИРОК Кліренс креатиніну КЛ кр , мл/хв Доза препарату

та кратність прийому Нормальна >80 5 мг (20 крапель)

1 раз на добу Зниження легкого ступеня 50–79 5 мг (20 крапель)

1 раз на добу Зниження середнього ступеня 30–49 5 мг (20 крапель)

1 раз на 2 доби Зниження тяжкого ступеня <30 5 мг (20 крапель)

1 раз на 3 доби Термінальна стадія захворювання нирок та пацієнти, яким проводять гемодіаліз <10 Протипоказаний



Для дітей із порушенням функції нирок дозу лікарського засобу слід коригувати індивідуально з урахуванням ниркового кліренсу та маси тіла.

Специфічних даних щодо застосування дітям із порушенням функції нирок немає.

Печінкова недостатність .

Немає необхідності у корекції режиму дозування для пацієнтів із печінковою недостатністю. Для хворих із печінковою та нирковою недостатністю слід коригувати режим дозування відповідно до наведеної вище таблиці (див. розділ «Ниркова недостатність» вище).

Застосування дітям .

Рекомендовані разові та добові дози для дітей в залежності від віку представлені у таблиці:



ВІК РАЗОВА ДОЗА ТА КРАТНІСТЬ ПРИЙОМУ ДОБОВА ДОЗА 2–6 років 1,25 мг (5 крапель) 2 рази на добу 2,5 мг (10 крапель) 6–12 років 5 мг (20 крапель) 1 раз на добу 5 мг (20 крапель)