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Абіфол (Abifol) (348041) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Абіфол (Abifol)
Ціна в місті Київ
від 376,80 грн
Без рецепта
30 шт від 376,80 грн 30 шт від 537,74 грн
В наявності в 385 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів 10.7 Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації овуляції та впливають на якість ооцитів.