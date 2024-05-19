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Абіфол порошок саше 2 г, №30 - Київ (870638) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (2)
629,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
540,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
629,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: саше (10)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (1)
540,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 15-К
Всього: упаковка (1)
624,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: саше (5)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ушинського, 23
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: саше (20)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: саше (15)
540,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: саше (20)
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: саше (10)
537,77 грн