Боросан крем (Borosan cream) (348032) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Боросан крем інструкція із застосування
Склад
Екстракт Гедихіуму колосистого (Hedychium spicatum) — 1,5 g (г); Екстракт Азадірахти індійської (Azadirachta indica) — 1,0 g (г); Екстракт Алое вера (Aloe barbadensis) — 1,0 g (г); Екстракт Ветивера (Vetiveria zizanioides) — 0,5 g (г); Екстракт Базиліку священного (Ocimum sanctum) — 0,4 g (г); Екстракт Куркуми довгої (Curcuma longa) — 0,3 g (г); Екстракт Солодки (Glycerrhiza glabra) — 0,3 g (г);
допоміжні речовини:
вода очищена, легкий рідкий парафін, мікрокристалічний віск (E905), тальк, парафіновий віск, безводний ланолін (Е913), оксид цинку, цетиловий спирт, лаурилсульфат натрію (Е487), ксантанова камідь (E415), ароматизатор, бутиловий гідрокситолуол (E321), консервант борна кислота (E284).
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів. Діти до 3 років.
Спосіб застосування
Крем наноситься на уражену ділянку шкіри 2–3 рази на день.
Форма випуску
крем 25 g (г) у тубі, 1 туба у картонній коробці.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 °С в оригінальній упаковці виробника.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531;
адреса місця виробництва: Дж-1–265, Фаза-II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.