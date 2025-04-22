Боросан крем (Borosan cream)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
БОРОСАН КРЕМ АНТИСЕПТИЧНИЙ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ крем туба 25 г №1
Ананта Медікеар Лімітед