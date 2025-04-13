Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

Інулін-нео 3 дитячий (Inulin-neo 3 for children)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ
Пакет-саше яблyко №20
Іннео Фарм
від 192,72 грн
в 325 аптеках
Знайти в аптеках
ІНУЛІН-НЕО 3 ДЛЯ ДІТЕЙ
ІНУЛІН-НЕО 3 ДЛЯ ДІТЕЙ
Пакет-саше ванілін №10
Іннео Фарм
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 192,72 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Іннео Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки