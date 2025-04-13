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Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
Інулін-нео 3 дитячий (Inulin-neo 3 for children)
2 препарати
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ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ
Пакет-саше яблyко №20
Іннео Фарм
від
192,72
грн
в 325 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО 3 ДЛЯ ДІТЕЙ
Пакет-саше ванілін №10
Іннео Фарм
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
10
20
Ціни в
Київ
від
192,72
грн
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Характеристики
Виробник
Іннео Фарм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
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