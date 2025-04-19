Інулін-нео 3 дитячий (Inulin-neo 3 for children)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
357,28
Економія при броні: -23,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
351,56
Економія при броні: -13,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
352,65
Економія при броні: -14,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
350,12
Економія при броні: -22,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
367,80
Економія при броні: -56,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
340,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
340,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
340,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
340,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
431,73
Економія при броні: -21,79 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
348,97
Економія при броні: -18,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
373,71
Економія при броні: -20,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
369,27
Економія при броні: -16,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
443,30
Економія при броні: -22,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
307,76
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ІНУЛІН-НЕО 3 серії "ІННЕО" ДЛЯ ДІТЕЙ пакет-саше №20
Іннео Фарм
340,40 грн