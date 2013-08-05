Акулячий Хрящ може бути рекомендований як додаткове джерело природних біологічно активних речовин, вітамінів та мікроелементів для зміцнення імунітету та нормалізації роботи опорно-рухового апарату: зміцнення м’язів, хрящів, суглобів, усунення запальних процесів.

Має антибактеріальні та фунгіцидні властивості.

Вживати дорослим по 2–3 капсули 3 рази на добу перед прийомом їжі або за призначенням лікаря, запивати водою. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

Термін вживання: 3–4 тиж, у подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.