АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ (ADVANCED SHARK CARTILAGE) (347485) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ інструкція із застосування
Характеристика
Акулячий Хрящ — натуральний екологічно чистий препарат, отриманий із хрящів акули. Незаперечним фактом є стійкість акул до захворювань на рак та інші хвороби цивілізації. Численні дослідження вчених світу виявили в складі акулячих хрящів білок, що запобігає утворенню нових кровоносних судин, які необхідні для інтенсивного живлення клітин недоброякісних пухлин.
Акулячий хрящ містить мукополісахариди, глюкозоаміноглікани, тромбоспондини, які мають імуностимулюючі, загальнозміцнювальні, протизапальні й хондропротекторні властивості. Крім вище зазначених компонентів, Акулячий Хрящ містить високу концентрацію макро- та мікроелементів, серед яких кальцій, фосфор, цинк, а також різні протеїни. Акулячий Хрящ сприяє відтворенню антитіл, покращує і скорочує перебіг таких захворювань, як артрити, остеохондроз, алергія; захищає організм від шкідливого впливу хіміотерапії; сприяє укріпленню та загоєнню пошкоджених зв’язок, покращує еластичність м’язів.
Рекомендації з вживання
Акулячий Хрящ може бути рекомендований як додаткове джерело природних біологічно активних речовин, вітамінів та мікроелементів для зміцнення імунітету та нормалізації роботи опорно-рухового апарату: зміцнення м’язів, хрящів, суглобів, усунення запальних процесів.
Має антибактеріальні та фунгіцидні властивості.
Вживати дорослим по 2–3 капсули 3 рази на добу перед прийомом їжі або за призначенням лікаря, запивати водою. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Термін вживання: 3–4 тиж, у подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Особливості застосування
застереження при використанні: особиста чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю, діти віком до 12 років.
Умови зберігання
при кімнатній температурі в захищеному від світла місці.