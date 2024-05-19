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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №100 - Київ (14861) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
606,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
650,90
Економія: -19,53 грн
631,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
677,25
Економія: -20,32 грн
656,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
619,09
Економія: -92,01 грн
527,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
628,85
Економія: -18,87 грн
609,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
616,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
610,41
Економія: -82,56 грн
527,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
628,90
Економія: -18,87 грн
610,03 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
618,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
574,80
Економія: -49,82 грн
524,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
637,75
Економія: -19,13 грн
618,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (1)
566,86
Економія: -43,81 грн
523,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 56
Всього: упаковка (1)
589,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
533,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Глухівці, вул. Шкільна, 49
Всього: упаковка (5)
623,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
590,98
Економія: -52,76 грн
538,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
583,78
Економія: -68,11 грн
515,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
582,64
Економія: -86,96 грн
495,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Перемоги, 16-В
Всього: упаковка (1)
582,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
603,99
Економія: -73,47 грн
530,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
503,11 грн