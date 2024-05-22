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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектомБурпія (Burpia)

Бурпія (Burpia) (347124) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бурпія (Burpia)
Ціна в місті Київ
від 338,82 грн
Без рецепта
30 шт, 420 мг від 338,82 грн 60 шт, 420 мг від 678,59 грн
В наявності в 442 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
420 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом 10.5. Дієтичні добавки, сприяючі розчиненню і гальмуючі утворення каменів в сечовивідній системі