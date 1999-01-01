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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, сприяючі розчиненню і гальмуючі утворення каменів в сечовивідній системі
10.5.

Дієтичні добавки, сприяючі розчиненню і гальмуючі утворення каменів в сечовивідній системі 10.5. Класифікація

ARBOR VITAE ПОЛ-ПАЛА ТРАВА пачка, 40 г, № 1; Віола
ARBOR VITAE ПОЛ-ПАЛА ТРАВА Пачка, 40 г, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
Бурпія капсули, 420 мг, № 30; Бовіос Фарм
Бурпія Капсули, 420 мг, № 30 Бовіос Фарм
В 444 аптеках
від 338,82 грн
Ціни в аптеках
Лаутмар капсули, № 30; Бовіос Фарм
Лаутмар Капсули, № 30 Бовіос Фарм
В 312 аптеках
від 266,96 грн
Ціни в аптеках
Леспефлофіт капсули, 250 мг, № 30; Аптека 283
Леспефлофіт Капсули, 250 мг, № 30 Аптека 283
В 28 аптеках
від 74,67 грн
Ціни в аптеках
НЕФРОЛЕСАН КРАПЛІ НИРКОВІ ФІТОКОНЦЕНТРАТ 30 мл, № 1; Фітопродукт
НЕФРОЛЕСАН КРАПЛІ НИРКОВІ ФІТОКОНЦЕНТРАТ 30 мл, № 1 Фітопродукт
В 5 аптеках
від 63,41 грн
Ціни в аптеках
Нієрал капсули желатинові, 500 мг, блістер, № 30; Сологуб Олександр Сергійович
Нієрал Капсули желатинові, 500 мг, блістер, № 30 Сологуб Олександр Сергійович
В 37 аптеках
від 242,47 грн
Ціни в аптеках
Нокамен® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
Нокамен® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
В 956 аптеках
від 319,54 грн
Ціни в аптеках
Пол-Пала 50 г, № 1; Фітобіотехнології
Пол-Пала 50 г, № 1 Фітобіотехнології
В 1 аптеці
від 33,64 грн
Ціни в аптеках
ПОЛ-ПОЛА ТРАВА пачка, 50 г, № 1; Ключі Здоров'я
ПОЛ-ПОЛА ТРАВА Пачка, 50 г, № 1 Ключі Здоров'я
В 118 аптеках
від 24,31 грн
Ціни в аптеках
Ренохелс краплі, 50 мл, № 1; Прайвіт Лейбл Девелопмент
Ренохелс Краплі, 50 мл, № 1 Прайвіт Лейбл Девелопмент
В 17 аптеках
від 201,07 грн
Ціни в аптеках
Уро-3 про порошок, саше, № 20; PharmaImpreza Group
Уро-3 про Порошок, саше, № 20 PharmaImpreza Group
В 4 аптеках
від 777,94 грн
Ціни в аптеках
Уродіол капсули, № 30; Харківська ФФ
Уродіол Капсули, № 30 Харківська ФФ
В 39 аптеках
від 269,28 грн
Ціни в аптеках
Урорубін капсули, банка, № 30; Органосін ЛТД
Урорубін Капсули, банка, № 30 Органосін ЛТД
В 301 аптеці
від 317,70 грн
Ціни в аптеках
Урорубін порошок для орального розчину, саше, № 15; Органосін ЛТД
Урорубін Порошок для орального розчину, саше, № 15 Органосін ЛТД
В 185 аптеках
від 366,32 грн
Ціни в аптеках
Уростон таблетки, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
Уростон Таблетки, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
В 428 аптеках
від 274,10 грн
Ціни в аптеках
Уроцист капсули, № 40; Перрері Фармачеутічі
Уроцист Капсули, № 40 Перрері Фармачеутічі
Немає в наявності
ФІТОЧАЙ "МАРЕНА КРАСИЛЬНА" 50 г, № 1; ЧП Карпов М.Ю.
ФІТОЧАЙ "МАРЕНА КРАСИЛЬНА" 50 г, № 1 ЧП Карпов М.Ю.
Немає в наявності
ФІТОЧАЙ "ПОЛ-ПАЛА" 50 г, № 1; Фітобіотехнології
ФІТОЧАЙ "ПОЛ-ПАЛА" 50 г, № 1 Фітобіотехнології
В 1 аптеці
від 43,76 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЧАЙ "ПОЛ-ПАЛА" пачка, 40 г, № 1; Віола
ФІТОЧАЙ "ПОЛ-ПАЛА" Пачка, 40 г, № 1 Віола
В 230 аптеках
від 44,21 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЧАЙ "СІЛЬ-НОРМА-НАТУР" тм "NATURALIS" чай, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; Фіто Світ
ФІТОЧАЙ "СІЛЬ-НОРМА-НАТУР" тм "NATURALIS" Чай, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Фіто Світ
Немає в наявності
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