у разі виникнення поодиноких реакцій гіперчутливості або тяжких місцевих подразнень, що виникають при застосуванні мазі, лікування слід припинити, ділянку шкіри промити водою для видалення залишків мазі та призначити альтернативний препарат для лікування ураження.

Як і при лікуванні іншими антибактеріальними препаратами, тривале застосування мазі може призводити до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів, включаючи грибкову мікрофлору.

Є повідомлення про псевдомембранозний коліт при застосуванні антибіотиків, який може бути від легкої форми до стану, небезпечного для життя. Тому важливо розглянути такий діагноз у пацієнтів, у яких розвивається діарея під час або після застосування антибіотиків, хоча він менш імовірний при місцевому застосуванні мупіроцину. Якщо діарея є тривалою чи значною або пацієнт відчуває біль у животі, лікування слід негайно припинити і провести діагностування пацієнта.

Ниркова недостатність. У осіб похилого віку обмежень у застосуванні немає, якщо тільки під час лікування не виникають умови для всмоктування макроголу, що входить до складу мазі Бактіаліс; особливо при помірній або тяжкій нирковій недростатності.

Мазь Бактіаліс не можна застосовувати:

для лікування очних захворювань;

інтраназально;

в ділянці дренажу.

Слід уникати потрапляння мазі в очі. Якщо це сталося, очі слід ретельно промити водою до повного видалення залишків мазі.

Макрогол може всмоктуватися крізь ранову поверхню або через іншого роду ушкодження шкіри та екскретуватися нирками. Як і інші мазі на основі макроголу, Бактіаліс не слід застосовувати в умовах підвищеного всмоктування макроголу, особливо при помірній та тяжкій нирковій недостатності.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Фертильність . Немає даних щодо ефектів мазі на фертильність людей. Дослідження на тваринах показали відсутність ознак впливу на фертильність.

Вагітність . Репродуктивні дослідження мупіроцину на тваринах не виявили ознак шкідливого впливу на плід. Достатні клінічні дані про застосування мазі у період вагітності відсутні, мазь слід застосовувати у період вагітності лише тоді, коли потенційна користь для матері буде переважати можливий ризик для плода.

Годування грудьми . Даних про застосування мазі у період годування грудьми недостатньо. При необхідності можливе лікування маззю тріщин грудних сосків, але перед годуванням дитини їх слід ретельно промити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Повідомлень немає.