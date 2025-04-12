Фармакодинаміка.

Точний механізм дії левоноргестрелу невідомий.

Передбачається, що у рекомендованих дозах левоноргестрел запобігає овуляції і заплідненню, якщо статевий акт відбувається в преовуляторній фазі, коли вірогідність запліднення максимальна. Препарат неефективний, якщо процес імплантації вже почався.

Ефективність.Згідно з результатами клінічного дослідження, 750 мкг левоноргестрелу (застосовували дві дози по 750 мкг, прийняті з інтервалом у 12 годин) запобігають вагітності у 85% випадків. Імовірно, ефективність препарату знижується зі збільшенням часу, який пройшов після статевого акту (95% при застосуванні протягом 24 годин, 85% — при застосуванні через 24-48 годин, 58% - при застосуванні через 48-72 години).

Згідно з результатами клінічного дослідження, 2 таблетки левоноргестрелу 750 мкг, прийняті одночасно протягом 72 годин після незахищеного статевого акту, запобігають вагітності у 85% випадків. Відмінностей в частоті настання вагітності у жінок, які приймали препарат на 3-й або 4-й день після незахищеного статевого акту, немає (p> 0,2).

Є обмежені дані, що вимагають подальшого підтвердження впливу надлишкової маси тіла/високого індексу маси тіла (ІМТ) на контрацептивну ефективність. У трьох дослідженнях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) спостерігалася відсутність тенденції до зниження ефективності зі збільшенням маси тіла/ІМТ (див. Таблицю 1), у той час як у двох інших дослідженнях спостерігалося зниження ефективності зі збільшенням маси тіла/ІМТ (див. Таблицю 2). Обидва мета-аналізи проведено у жінок з виключенням випадків прийому препарату через 72 години після незахищеного статевого акту (застосування не за призначенням) і жінок, які мали незахищені статеві акти після прийому препарату.

Таблиця 1

ІМТ (кг/м2) Жінки з низькою масою тіла 0–18,5 Жінки з нормальною масою тіла 18,5–25 Жінки з надмірною масою тіла 25–30 Жінки з ожирінням ≥ 30



Загальна кількість 600 3952 1051 256 Кількість вагітностей 11 3952 6 3 Частота вагітностей 1,83% 0,99% 0,57% 1,17% Інтервал коливань 0,92–3,26 0,70–1,35 0,21–1,24 0,24–3,39

Таблиця 2

ІМТ (кг/м2) Жінки з низькою масою тіла 0–18,5 Жінки з нормальною масою тіла 18,5–25 Жінки з надмірною масою тіла 25–30 Жінки з ожирінням ≥ 30



Загальна кількість 64 933 339 212 Кількість вагітностей 1 9 8 11 Частота вагітностей 1,56% 0,96% 2,36% 5,19% Інтервал коливань 0,04–8,40 0,44–1,82 1,02–4,60 2,62–9,09

Рекомендовані дози левоноргестрелу істотно не впливають на фактори згортання крові, обмін жирів і вуглеводів.

При рекомендованому режимі дозування левоноргестрел не чинить істотного впливу на фактори згортання крові, ліпідний і вуглеводний обмін.

Фармакокінетика.

Після прийому внутрішньо левоноргестрел швидко і майже повністю всмоктується.

За результатами дослідження фармакокінетики у 16 здорових жінок після прийому 1,5 мг левоноргестрелу максимальна концентрація препарату в плазмі крові становить 18,5 нг/мл і досягається через 2 години.

Після досягнення максимуму концентрація левоноргестрелу знижується, середній період напіввиведення становить близько 26 годин.

Левоноргестрел виводиться у вигляді метаболітів і не виводиться у незміненому вигляді. Метаболіти левоноргестрелу виводяться із сечею і калом приблизно у рівних кількостях. Біотрансформація левоноргестрелу відповідає метаболізму стероїдів. Левоноргестрел гідроксилюється у печінці, а метаболіти виводяться у формі кон'югованих глюкуронатів. Фармакологічно активні метаболіти левоноргестрелу невідомі.

Левоноргестрел зв'язується з альбуміном сироватки крові і з глобуліном, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ). Всього близько 1,5% дози перебуває у вільній формі, a 65% — специфічно зв'язується з ГЗСГ. Абсолютна біодоступність левоноргестрелу становить майже 100%.

Близько 0,1% дози потрапляє в організм дитини з грудним молоком.