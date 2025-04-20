Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
284,12
Економія при броні: -15,47 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
298,85
Економія при броні: -15,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
273,98
Економія при броні: -9,31 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
283,23
Економія при броні: -14,58 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
308,22
Економія при броні: -14,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
313,18
Економія при броні: -19,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
286,69
Економія при броні: -17,04 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
303,65
Економія при броні: -25,63 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
289,03
Економія при броні: -18,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Лергесан таблетки 0.75 мг блістер №2
САН
272,70 грн
Лергесан таблетки 1.5 мг блістер №1
САН
295,80 грн