побічні реакції були класифіковані за органами і системами та частотою виникнення. За частотою виникнення розділені на наступні категорії: дуже часто (>1/10), часто (>1/100 і <1/10), нечасто (>1/1000 і <1/100), рідко (>1/10 000 і <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити на основі наявних даних).

З боку системи крові та лімфатичної системи: нечасто — лейкопенія, гранулоцитопенія; частота невідома — тромбоцитопенія.

З боку гепатобіліарної системи: нечасто — підвищення рівня печінкових ферментів АсАТ, АлАТ, гаммаглутамілтрансфераза, ЛФ та інші порушення функції печінки; частота невідома — жовтяниця.

З боку імунної системи: нечасто — висип на шкірі, свербіж, екзема медикаментозного типу, інші алергічні симптоми; частота невідома — кропив’янка.

З боку центральної й периферичної нервової системи: частота невідома — оніміння, запаморочення, сонливість.

З боку ШКТ: нечасто — запори, відчуття розпирання та наповнення у животі, діарея, нудота, блювання, печія, біль у животі, відрижка повітрям, порушення смакових відчуттів; частота невідома — спрага.

З боку дихальної системи: частота невідома — кашель, важкість дихання.

З боку сечостатевої системи: нечасто — порушення менструального циклу у жінок; частота невідома — набряклість та біль у молочних залозах, розвиток «жіночих грудей» у чоловіків (гінекомастія), індукція виділення молока.

Лабораторні дослідження: частота невідома — підвищення рівня сечовини.

Загальні реакції: нечасто — реакції гіперчутливості, набряки, відчуття стороннього предмета в носоглотці; частота невідома — лихоманка, тривожність, припливи (раптове почервоніння обличчя), оніміння язика, відчуття серцебиття.

У разі виникнення симптомів алергії необхідно припинити прийом препарату.

У разі значного підвищення рівня трансаміназ або в разі одночасного підвищення температури тіла, виникнення висипу та інших симптомів необхідно припинити прийом препарату та вжити заходів для поліпшення стану.