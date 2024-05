фармакодинаміка. Ребаміпід підвищує ендогенний вміст простагландинів E 2 та I 2 (PGE 2 та PGI 2 ), які містяться у шлунковому соку, а також підвищує рівень простагландину Е 2 (PGE 2 ) у слизовій оболонці шлунка, що сприяє її захисту від пошкоджувальних факторів. Ребаміпід виявляє цитопротекторний ефект, доведений у дослідженнях in vitro, покращує кровообіг у слизовій оболонці шлунка і стимулює проліферацію клітин. Завдяки підвищенню активності ферментів, що стимулюють біосинтез високомолекулярних глікопротеїнів, ребаміпід збільшує кількість поверхневого шлункового слизу. Ребаміпід не впливає на базальну і стимульовану шлункову секрецію.

Фармакокінетика. Після одноразового перорального застосування 100 мг ребаміпіду C max у плазмі крові (216±79 нг/мл) досягалася через 2,4±1,2 год. В експериментах in vitro з білками плазми крові зв’язувалося близько 90% препарату, проте в багаторазових дослідженнях доведено, що препарат не кумулюється в організмі. Препарат піддається незначному метаболізму в організмі людини, однак здебільшого виводиться в незміненому вигляді. Т ½ з плазми крові становить близько 1,9±0,7 год. При застосуванні ребаміпіду в дозі 100 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю відмічено підвищення концентрації препарату у плазмі крові, а Т ½ був більший порівняно зі здоровими пацієнтами.