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Активні речовини — “Р”РЕБАМІПІД (REBAMIPIDUM)

РЕБАМІПІД (REBAMIPIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, стрип, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Мукоген Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, стрип, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 1119 аптеках
від 348,95 грн
Ціни в аптеках
Елкоцин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер у пачці, № 30; Корпорація Артеріум
Елкоцин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер у пачці, № 30 Корпорація Артеріум
В 850 аптеках
від 295,41 грн
Ціни в аптеках