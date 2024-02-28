Активні речовини — “Р”РЕБАМІПІД (REBAMIPIDUM) РЕБАМІПІД (REBAMIPIDUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Мукоген Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, стрип, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс В 1119 аптеках від 348,95 грн Ціни в аптеках Елкоцин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер у пачці, № 30 Корпорація Артеріум В 850 аптеках від 295,41 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять РЕБАМІПІД