Фармакодинаміка.

«Артеджа® емульгель» містить натуральний компонент хондроїтину сульфат, який одержують із хрящової тканини трахеї великої рогатої худоби. Хондроїтину сульфат є високомолекулярним мукополісахаридом, який гальмує процеси дегенерації хрящової тканини. Пригнічує ферменти, які сприяють розпаду хрящової тканини, стимулює синтез глікозаміногліканів, сприяє відновленню суглобової сумки та хрящових поверхонь суглобів, збільшує продукування внутрішньосуглобової рідини, стимулює синтетичні процеси у хондроцитах, покращуючи їхню структуру. Сприяє відновленню матриксу хрящової тканини.

«Артеджа® емульгель» зменшує біль в уражених суглобах та сприяє збільшенню їх рухливості, а також уповільнює прогресування остеоартрозу та остеохондрозу.

Фармакокінетика.

Лікарський засіб добре всмоктується з поверхні шкіри, максимальна концентрація хондроїтину сульфату у плазмі крові досягається через 3–4 години після застосування. Біодоступність становить 25%. Виводиться в основному нирками протягом 24 годин.