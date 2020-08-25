Артеджа емульгель (Artedzha emulgel) (346828) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Артеджа емульгель інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: хондроїтину натрію сульфат;
1 г емульгелю містить хондроїтину натрію сульфату (у перерахуванні на 100% суху речовину) 50 мг;
допоміжні речовини: імідосечовина, диметилсульфоксид, пропіленгліколь, поліетиленгліколю (макроголу) цетостеариловий ефір, кокоїлу каприлокапрат, спирт цетостеариловий, гідроксипропілкрохмалю фосфат, кислота лимонна моногідрат, натрію цитрат, диметикон, вода очищена.
Лікарська форма
Емульгель для зовнішнього застосування 5%.
Основні фізико-хімічні властивості: емульгель білого кольору, зі слабким специфічним запахом. За зовнішнім виглядом має бути однорідним.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат. Хондроїтину сульфат.
Код АТХ М01А Х25.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
«Артеджа® емульгель» містить натуральний компонент хондроїтину сульфат, який одержують із хрящової тканини трахеї великої рогатої худоби. Хондроїтину сульфат є високомолекулярним мукополісахаридом, який гальмує процеси дегенерації хрящової тканини. Пригнічує ферменти, які сприяють розпаду хрящової тканини, стимулює синтез глікозаміногліканів, сприяє відновленню суглобової сумки та хрящових поверхонь суглобів, збільшує продукування внутрішньосуглобової рідини, стимулює синтетичні процеси у хондроцитах, покращуючи їхню структуру. Сприяє відновленню матриксу хрящової тканини.
«Артеджа® емульгель» зменшує біль в уражених суглобах та сприяє збільшенню їх рухливості, а також уповільнює прогресування остеоартрозу та остеохондрозу.
Фармакокінетика.
Лікарський засіб добре всмоктується з поверхні шкіри, максимальна концентрація хондроїтину сульфату у плазмі крові досягається через 3–4 години після застосування. Біодоступність становить 25%. Виводиться в основному нирками протягом 24 годин.
Показання
Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів і хребта (переважно локалізовані форми): остеоартроз, остеохондроз.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Тромбофлебіти, схильність до кровоточивості, гострі запальні процеси у ділянці нанесення препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При нашкірному застосуванні препарату його взаємодії з іншими лікарськими засобами не встановлено.
Особливості застосування
Препарат слід наносити лише на неушкоджені ділянки шкіри, запобігаючи потраплянню на відкриті рани, в очі та на слизові оболонки.
Лікарський засіб містить спирт цетостеариловий, який може спричинити місцеві реакції (наприклад контактний дерматит). Пропіленгліколь може спричинити шкірні реакції. Диметилсульфоксид може подразнювати шкіру.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Безпека та ефективність застосування не встановлена, тому застосовувати препарат можна лише у разі, коли, на думку лікаря, користь від застосування переважає ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Емульгель наносять 2–3 рази на добу тонким шаром на шкіру у ділянці ураження, легко втираючи до повного всмоктування. Тривалість курсу лікування визначається індивідуально, залежно від ефективності і переносимості терапії, та, як правило, становить 2–3 тижні. У разі необхідності курс повторити.
Діти
Не застосовувати дітям.
Передозування
Випадки передозування препарату не описані. За умови дотримання рекомендацій щодо застосування передозування препарату є малоймовірним.
Побічні реакції
Препарат зазвичай добре переноситься, однак можливі подразнення шкіри, алергічні реакції, включаючи свербіж, гіперемію, печіння, висипання на шкірі, що потребує відміни препарату. У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом лікарського засобу та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 ºС. Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 г або 40 г емульгелю у тубі; по 1 тубі в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 08303, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Чумацька, 17
Заявник
ПРАТ «ФІТОФАРМ».
Місцезнаходження заявника
Україна, 02090, місто Київ, вул. Алматинська, будинок 12.