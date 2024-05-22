Вітамін Д3 (Vitamin D3) (342882) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 657,10 грн
Без рецепта
60 шт від 657,10 грн 30 шт, 250 мг від 210,90 грн 30 шт, 0,25 г від 159,90 грн 60 шт від 331,80 грн 30 шт від 122,50 грн 30 шт від 270,00 грн 30 шт від 280,00 грн 30 шт від 300,00 грн 100 шт, 400 мг від 636,64 грн 30 шт від 122,50 грн 60 шт від 189,00 грн 30 шт від 125,00 грн 120 шт від 79,00 грн 30 шт, 2000 МО від 410,30 грн 60 шт, 2000 МО від 171,00 грн 60 шт, 4000 МО від 224,00 грн 180 шт від 425,53 грн 30 шт, 2000 МО від 150,00 грн 60 шт, 2000 МО від 217,00 грн 30 шт від 169,00 грн 60 шт, 700 мг від 420,00 грн 120 шт від 290,24 грн 60 шт, 700 мг Немає в наявності 30 шт Немає в наявності 30 шт Немає в наявності 1 шт, 500 МО Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 60 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше+5
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.