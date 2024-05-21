функціональні властивості дієтичної добавки Анеза/Aneza обумовлені фізіологічною активністю біологічно активних речовин, що входять до складу її активних інгредієнтів рослинного походження.

Екстракт коренів і кореневищ лопуха справжнього (Arctium lappa).

Корені з кореневища лопуха справжнього містять інулін, ефірну i жирні олії, ситостерин, стигмастерин, глікозиди, лактон Арктін, слизу, смоли, органічні кислоти (кавову, пальмітинову, лінолеву, стеаринову), гіркі, дубильні, мінеральні та інші речовини. Біологічно активні сполуки мають протизапальні, сечогінні, жовчогінні, потогінні і гіпоглікемічні властивості, збільшують вміст глікогену в печінці, покращують обмін речовин. Застосовуються при ревматизмі, при ново-утвореннях, в тому числі при кістозних захворюваннях нирок.

Екстракт трави мучниці звичайної (Arctostaphylos uva-ursi Spreng.).

Трава мучниці звичайної містить глікозид арбутин і метиларбутин, які гідролізуються в глюкозу, гідрохінон і метілгідрохінон, дубильні речовини пірогалової групи, флавоноїди (гіперозид, кверцетин, кверцитрин, изокверцитрин, міріцітрін, мирицетин), галотаніни, урсолову, хінну, елагову, мурашину, аскорбінову кислоти, ефірні масла, азотисті сполуки, в тому числі незамінні амінокислоти, макро- і мікроелементи (мідь, марганець, кобальт, цинк, молібден, йод).

Біологічно активні сполуки виявляють антисептичну та сечогінну дію. Використовуються при захворюваннях і спазмах нирок і сечовивідних шляхів (пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, цистит, уретрит, каста нирок), при гастритах, проносах, млявому травленні, що виникають на тлі підвищеної кислотності шлункового соку, а також як заспокійливий засіб при нервових розладах.

Екстракт плодових тіл березового гриба (Inonotus obliquus).

Плодові тіла березового гриба містять біологічно активні сполуки, які проявляють антибактеріальні, антифунгіальні, протизапальні, гіпотензивні та седативні властивості. У традиційній і народній медицині застосовуються при серцево-судинних захворюваннях, туберкульозі легенів, захворюваннях печінки і шлунка, для поліпшення травлення, при подагрі, гострих респіраторних інфекціях, шлунково-кишкових кольках, діареї, нефриті, циститах, неврастенії, запамороченні і ревматизмі, як протипухлинний засіб, покращує загальний стан хворих при новоутвореннях.

Екстракт плодів шипшини травневої (Rosa majalis Hermm.).

Плоди шипшини травневого містять аскорбінову кислоту, каротин, вітамін Р, вітаміни В 1 , В 2 , В 5 , С, РР, К, D, Е, флавоноїди (гіперозид, астрагалін, кверцітрін, изокверцитрин, кемпферол), катехіни (епігаллокатехін, галлокатехін, епігаллокатехінгаллат, епікатехінгалла), фенолкіслоти, фітонциди, пектинові речовини, вуглеводи, органічні кислоти, в тому числі лимонні, яблучні, антоціанові з’єднання, дубильні речовини, пектини, ефірні масла, солі калію, кальцію, заліза, марганцю, фосфору, магнію, міді і алюмінію.

Біологічно активні сполуки мають протицингові, антисклеротичні, протизапальні, сечогінні та жовчогінні властивості, активізують ферментні системи і окислювально-відновні процеси в організмі, позитивно впливають на вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, зменшують ламкість і проникність капілярів, підвищують опірність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищують рівень секреції жовчі, збільшують діурез.

Використовуються для підвищення опорності організму до інфекційних захворювань, при інтоксикації процеса, при анацидному гастриті, з метою посилення моторної функції шлунка, при здутті кишечника і інших хворобах ШКТ, при недокрів’ї, кровотечах, каменях у печінці та нирках, при запальних процесах печінки і жовчних шляхів (хронічних гепатитах, холециститах, холангітах), захворюваннях сечового міхура і нирок (нефриті, нефропатії та ін.).

Екстракт коренеплодів і листя петрушки городньої (Petroselinum sativum).

Коренеплоди і листя петрушки городньої містять ефірну олію, до складу яких входить апіол, апіолова кислота, миристицин, алілтетраметоксібензол, пінен, флавоноїди (апіін, апігенін, лютеолін-7-апіоглюкозід, кверцетин, кемпферол, хрізоеріол 7-апіофуранозідоглюкозід, ізорам- нетін-3, 7-диглюкозид, вербіозід, нарингенин), кумарини, піридоксин, нікотинова і аскорбінова кислота, жиророзчинні вітаміни: A і К, макро- і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, фосфор і іншими.

Біологічно активні сполуки підсилюють діурез, підвищують тонус гладких м’язів матки, кишечника і сечового міхура, збуджують апетит і покращують травлення, пригнічують процеси бродіння в кишечнику, розчиняють камені і пісок в сечовивідних шляхах, виявляють жовчогінну, спазмолітичну і потогінну дію, мають антимікробну активність проти S .aureus, E.coli, P.aeruginosa, K. Pneumonia.

Екстракт коренів з кореневищами пирію повзучого (Agropyrum resens).

Коріння з кореневищами пирію повзучого містять полісахарид трітицин, слизові речовини, фруктозу, манить, мезоінозіт, левульози, фенольні сполуки авенін, жирні та ефірні олії, тритерпенові, агронірен, яблучну кислоту, вітамін С, каротиноїди, кремнієву кислоту і інші речовини

Біологічно активні сполуки мають обволікаючі, пом’якшувальні, протизапальні і сечогінні властивості, сприяють відновленню порушеного обміну речовин.

Використовуються при захворюваннях сечостатевої системи, подагрі, ревматизмі, сечокам’яної хвороби, циститах, нефритах, запаленні передміхурової залози, при хворобах ШКТ, коліках, гастритах, ентеритах, холециститах, каменях в жовчному міхурі, при захворюваннях шкіри, порушеннях обміну речовин, анеміях.

Лікопін (Lycopene) з насіння плодів томатів їстівних (Lycopersicon esculentum).

Лікопін з насіння плодів томатів їстівних — каротину пігмент, на відміну від бета-каротину, не є провітаміном А. Він має виражені антиоксидантні, радіопротекторними, гіполіпідемічними і антипроліферативними властивостями, захищає клітинні мембрани від окислення активними формами кисню і окису азоту.

Після вживання лікопін накопичується в передміхуровій залозі, печінці, нирках, молочних залозах, надниркових залозах, ШКТ, легенях і шкірі.

Лікопін має високу антиоксидантну активність, стимулює утворення міжклітинних контактів, стабілізує геном ДНК, пригнічуючи мутагенез і канцерогенез, запобігає розвитку новоутворень, атеросклерозу, хвороб серцево-судинної системи.

Використовується при захворюваннях серцево-судинної системи, передміхурової і молочних залоз, для підвищення імунітету.

Екстракт незрілих плодів чорного горіха (Juglans nigra).

Незрілі плоди чорного горіха містять біофлавоноїди, дубильні речовини, глікозиди, юнозід, ефірні масла, фітонциди, органічні кислоти, хинон юглон, вітаміни C, A, B 1 , B 2 , B 6 , PP, E, макро- і мікроелементи: марганець, залізо, калій , кремній, магній, селен, кобальт, фосфор, йод.

Біологічно активні сполуки виявляють антиоксидантні, імуностимулюючі, спазмолітичні, судинорозширювальні, в’яжучі, антибактеріальні, антигельмінтні, сечогінні, тонізуючі, кровоспинні і протипухлинні властивості, посилюють моторну функцію шлунка і кишечника, позбавляють від паразитарних захворювань, знижують вміст глюкози в крові.

Юглон має високу антибактеріальну активність проти більшості хвороботворних мікроорганізмів.

Використовується при захворюваннях щитовидної залози, як загальнозміцнюючий і тонізуючий засіб, при нервових розладах, як ранозагоювальний, протизапальний і кровоочисний засіб, при гельмінтозах, анемії, артеріальної гіпо- та гіпертензії, пієлонефриті, тромбофлебіті, туберкульозі, захворюваннях печінки, кістках, гіперплазії ендометрію яєчників з рясними кровотечами, грибкових і вірусних інфекціях, покращує загальний стан організму при наявності новоутворень.

Продукт не містить глютену, ГМО та сої.

Комплекс біологічно активних сполук, що входять до складу активних інгредієнтів Анеза/Aneza, має:

– антиоксидантні,

– спазмолітичні,

– протизапальні,

– протибактеріальні і протигельмінтні властивості,

– виявляє діуретичний і протинабряковий ефекти,

– сприяє запобіганню зростання кістозних утворень в нирках.