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Апіколд пропо (Apicold propo) (340350) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Апіколд пропо (Apicold propo)
Ціна в місті Київ
від 134,52 грн
Без рецепта
1 шт від 134,52 грн
В наявності в 151 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Розчини для промивання, зрошування, лікування

Апіколд пропо інструкція із застосування

Характеристика

назальний спрей Апіколд пропо нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібнодисперсний ізотонічний р-н діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад виробу допомагає відновити природний рівень рН і гідратацію слизової оболонки носа, а також сприяє зволоженню сухої слизової оболонки і видаленню сухого секрету з порожнини носа для полегшення дихання.

Показання Апіколд пропо

ізотонічний р-н для зволоження і очищення носових ходів.
Рекомендується:
• для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей і дорослих;
• при проживанні у приміщеннях із кондиціонерами;
• при шкідливому впливі атмосферного повітря і пилу;
• під час перебування в сухих і теплих приміщеннях (із центральним опаленням);
• за наявності симптомів алергічного риніту і застудних захворювань.

Рекомендації по використанню

спосіб використання: розпилити Апіколд пропо в кожний носовий хід за необхідності. Одного розпилення в кожний носовий хід достатньо для зволоження сухої слизової оболонки. Для видалення сухого секрету з порожнини носа рясно розпилити Апіколд пропо в кожний носовий хід.

Протипоказання

не рекомендується дітям віком до 4 років. Особам із підвищеною чутливістю до окремих компонентів виробу не рекомендується використовувати спрей Апіколд пропо.

Особливості застосування

з метою гігієни рекомендується індивідуальне використання флакона. Рекомендується використовувати виріб протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього використання.

Умови зберігання

в сухому, захищеному від світла місці, при кімнатній температурі.

АПІКОЛД ПРОПО
АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1
від 134,52 грн
В наявності в 151 аптеці
Ціни в аптеках
АПІКОЛД ПРОПО
АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1
від 134,52 грн
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