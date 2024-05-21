ізотонічний р-н для зволоження і очищення носових ходів.

Рекомендується:

• для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей і дорослих;

• при проживанні у приміщеннях із кондиціонерами;

• при шкідливому впливі атмосферного повітря і пилу;

• під час перебування в сухих і теплих приміщеннях (із центральним опаленням);

• за наявності симптомів алергічного риніту і застудних захворювань.