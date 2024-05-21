Апіколд пропо (Apicold propo) (340350) - інструкція із застосування Медичні вироби
Апіколд пропо інструкція із застосування
Характеристика
назальний спрей Апіколд пропо нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібнодисперсний ізотонічний р-н діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад виробу допомагає відновити природний рівень рН і гідратацію слизової оболонки носа, а також сприяє зволоженню сухої слизової оболонки і видаленню сухого секрету з порожнини носа для полегшення дихання.
Показання Апіколд пропо
ізотонічний р-н для зволоження і очищення носових ходів.
Рекомендується:
• для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей і дорослих;
• при проживанні у приміщеннях із кондиціонерами;
• при шкідливому впливі атмосферного повітря і пилу;
• під час перебування в сухих і теплих приміщеннях (із центральним опаленням);
• за наявності симптомів алергічного риніту і застудних захворювань.
Рекомендації по використанню
спосіб використання: розпилити Апіколд пропо в кожний носовий хід за необхідності. Одного розпилення в кожний носовий хід достатньо для зволоження сухої слизової оболонки. Для видалення сухого секрету з порожнини носа рясно розпилити Апіколд пропо в кожний носовий хід.
Протипоказання
не рекомендується дітям віком до 4 років. Особам із підвищеною чутливістю до окремих компонентів виробу не рекомендується використовувати спрей Апіколд пропо.
Особливості застосування
з метою гігієни рекомендується індивідуальне використання флакона. Рекомендується використовувати виріб протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього використання.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла місці, при кімнатній температурі.