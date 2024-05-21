ізотонічний р-н для зволоження і очищення носових ходів.

Рекомендується:

для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей і дорослих;

при проживанні в приміщеннях з кондиціонерами;

при шкідливому впливі атмосферного повітря і пилу;

під час перебування в сухих і теплих приміщеннях (з центральним опаленням);

при наявності симптомів алергічного риніту і застудних захворювань.