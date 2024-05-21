Апіколд мінт (Apicold mint) (340349) - інструкція із застосування Медичні вироби
Апіколд мінт інструкція із застосування
Характеристика
назальний спрей Апіколд мінт нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібнодисперсний ізотонічний р-н діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад виробу допомагає відновити природний рівень рН і гідратацію слизової оболонки носа, а також сприяє зволоженню сухої слизової оболонки і видаленню сухого секрету з порожнини носа для полегшення дихання. Додавання олії ментолу та евкаліпта викликає приємне відчуття свіжості після використання.
Показання Апіколд мінт
ізотонічний р-н для зволоження і очищення носових ходів.
Рекомендується:
для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей і дорослих;
при проживанні в приміщеннях з кондиціонерами;
при шкідливому впливі атмосферного повітря і пилу;
під час перебування в сухих і теплих приміщеннях (з центральним опаленням);
при наявності симптомів алергічного риніту і застудних захворювань.
Рекомендації по використанню
спосіб використання. Зняти захисний ковпачок, вставити кінчик назального спрею в носовий хід, натиснути на розпилювач і обережно вдихнути носом.
Для зволоження слизової оболонки носа достатньо 1 розпилення в кожний носовий хід кілька разів на добу.
Для усунення закладеності носа впорснути Апіколд мінт 1 або 2 рази в кожний носовий хід і повторити цю процедуру кілька разів протягом дня.
Протипоказання
не рекомендується дітям віком до 4 років. Особам з підвищеною чутливістю до окремих компонентів виробу не рекомендується використовувати спрей Апіколд мінт.
Особливості застосування
з метою гігієни рекомендується індивідуальне використання флакона. Рекомендується використовувати виріб протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього використання.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла місці, при кімнатній температурі.