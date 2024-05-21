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Апіколд мінт (Apicold mint) (340349) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Апіколд мінт (Apicold mint)
Ціна в місті Київ
від 161,52 грн
Без рецепта
1 шт від 161,52 грн
В наявності в 197 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Розчини для промивання, зрошування, лікування

Апіколд мінт інструкція із застосування

Характеристика

назальний спрей Апіколд мінт нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібнодисперсний ізотонічний р-н діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад виробу допомагає відновити природний рівень рН і гідратацію слизової оболонки носа, а також сприяє зволоженню сухої слизової оболонки і видаленню сухого секрету з порожнини носа для полегшення дихання. Додавання олії ментолу та евкаліпта викликає приємне відчуття свіжості після використання.

Показання Апіколд мінт

ізотонічний р-н для зволоження і очищення носових ходів.
Рекомендується:
для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей і дорослих;
при проживанні в приміщеннях з кондиціонерами;
при шкідливому впливі атмосферного повітря і пилу;
під час перебування в сухих і теплих приміщеннях (з центральним опаленням);
при наявності симптомів алергічного риніту і застудних захворювань.

Рекомендації по використанню

спосіб використання. Зняти захисний ковпачок, вставити кінчик назального спрею в носовий хід, натиснути на розпилювач і обережно вдихнути носом.
Для зволоження слизової оболонки носа достатньо 1 розпилення в кожний носовий хід кілька разів на добу.
Для усунення закладеності носа впорснути Апіколд мінт 1 або 2 рази в кожний носовий хід і повторити цю процедуру кілька разів протягом дня.

Протипоказання

не рекомендується дітям віком до 4 років. Особам з підвищеною чутливістю до окремих компонентів виробу не рекомендується використовувати спрей Апіколд мінт.

Особливості застосування

з метою гігієни рекомендується індивідуальне використання флакона. Рекомендується використовувати виріб протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього використання.

Умови зберігання

в сухому, захищеному від світла місці, при кімнатній температурі.

АПІКОЛД МІНТ
АПІКОЛД МІНТ спрей назальний флакон 30 мл, №1
від 161,52 грн
В наявності в 197 аптеках
Ціни в аптеках
АПІКОЛД МІНТ
АПІКОЛД МІНТ спрей назальний флакон 30 мл, №1
від 161,52 грн
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