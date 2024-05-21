Апіколд (Apicold) (340208) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 189,91 грн
Без рецепта
Форма випуску
Спрей оральний
Об'єм
20 мл
Медичні вироби
Апіколд інструкція із застосування
Характеристика
Апіколд спрей заспокоює запалене горло і зменшує подразнення слизової оболонки порожнини рота, які є частими симптомами застудних захворювань різного походження (грип, вірусна інфекція).
Рекомендації по використанню
Апіколд спрей необхідно розпилити безпосередньо на запалену ділянку горла 2–3 рази на добу. Таким чином утворюється захисна плівка, яка складається з екстракту прополісу і гліцерину.
Особливості застосування
особам з підвищеною чутливістю до прополісу не рекомендується використовувати продукт. Незначне печіння зумовлено наявністю етилового спирту.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла місці, за температури не вище 25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.
від 189,91 грн
АПІКОЛД спрей оральний флакон 20 мл, №1
від 189,91 грн