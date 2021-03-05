завдяки унікальному комплексу полісахаридів, що міститься в рослинних екстрактах, засіб Афлубін® Плюс сироп від кашлю здатний заспокоїти кашель, полегшити подразнення та сприяє відходженню надлишку мокротиння. Афлубін® Плюс сироп від кашлю заспокоює сухий та продуктивний кашель, він також корисний в якості ад’юванта для захисту дихальних шляхів, оскільки створює мукоадгезивний бар’єр, здатний обмежувати контакт з подразниками і патогенними мікроорганізмами.

Механізм дії. Біль у горлі, кашель та інші гострі захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів дуже поширені, часто викликані патогенними мікроорганізмами або впливом шкідливих подразників, у тому числі з навколишнього середовища, та низькими температурами.

Афлубін® Плюс сироп від кашлю містить рослинні екстракти для захисту слизової оболонки, полегшення кашлю та діє як відхаркувальний засіб. Полісахариди, що містяться у рослинних екстрактах засобу Афлубін® Плюс сироп від кашлю, утворюють мукоадгезивний гель, що сприяє захисту та створює бар’єр, здатний обмежувати контакт із зовнішніми подразниками і патогенними мікроорганізмами. Через їх подібність до води полісахариди сприяють зволоженню слизової оболонки та розрідженню слизу. Крім того, заспокійливі екстракти полегшують сухий і продуктивний кашель.

Сироп містить мед, який надає йому приємний смак.