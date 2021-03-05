АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ (AFLUBIN® PLUS COUGH SYRUP) (339636) - інструкція із застосування Медичні вироби
АФЛУБІН ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ інструкція із застосування
Характеристика
завдяки унікальному комплексу полісахаридів, що міститься в рослинних екстрактах, засіб Афлубін® Плюс сироп від кашлю здатний заспокоїти кашель, полегшити подразнення та сприяє відходженню надлишку мокротиння. Афлубін® Плюс сироп від кашлю заспокоює сухий та продуктивний кашель, він також корисний в якості ад’юванта для захисту дихальних шляхів, оскільки створює мукоадгезивний бар’єр, здатний обмежувати контакт з подразниками і патогенними мікроорганізмами.
Механізм дії. Біль у горлі, кашель та інші гострі захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів дуже поширені, часто викликані патогенними мікроорганізмами або впливом шкідливих подразників, у тому числі з навколишнього середовища, та низькими температурами.
Афлубін® Плюс сироп від кашлю містить рослинні екстракти для захисту слизової оболонки, полегшення кашлю та діє як відхаркувальний засіб. Полісахариди, що містяться у рослинних екстрактах засобу Афлубін® Плюс сироп від кашлю, утворюють мукоадгезивний гель, що сприяє захисту та створює бар’єр, здатний обмежувати контакт із зовнішніми подразниками і патогенними мікроорганізмами. Через їх подібність до води полісахариди сприяють зволоженню слизової оболонки та розрідженню слизу. Крім того, заспокійливі екстракти полегшують сухий і продуктивний кашель.
Сироп містить мед, який надає йому приємний смак.
Рекомендації по використанню
діти віком 3–6 років: 5 ml (мл) 2 рази на добу.
Діти віком 6–12 років: 5 ml (мл) 4 рази на добу.
Діти віком від 12 років та дорослі: 10 ml (мл) 4 рази на добу.
Ретельно збовтати перед вживанням. Щільно закрити флакон після використання. Перед використанням дітям віком до 12 років бажано проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
не використовувати засіб, якщо є порушення прохідності стравоходу.
Не використовувати в разі непереносимості засобу.
Не вживати в разі відомої гіперчутливості до компонентів медичного виробу: засіб містить ісландський мох та арабіногалактан з модрини.
Побічна дія
при дозах, необхідних для досягнення терапевтичного ефекту, ніколи не повідомлялося про виникнення побічних реакцій. Єдиними винятком може бути, у рідкісних випадках, легке і минуще здуття живота внаслідок кишкового бродіння полісахаридів. Не слід використовувати у випадках індивідуальної алергії/гіперчутливості до складових речовин. Не слід використовувати в разі відомої алергії на продукти бджільництва.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану дозу.
Цей продукт містить глюкозу та фруктозу. Це слід враховувати пацієнтам, які стежать за кількістю спожитого цукру.
У разі грижі стравохідного отвору діафрагми перед початком використання засобу слід проконсультуватися з лікарем.
Не використовувати засіб у дітей віком до 3 років, його вживання можливе тільки за рекомендацією лікаря.
Використовувати засіб протягом 2 міс після першого відкриття флакона.
Не використовувати засіб більше ніж 30 днів поспіль; якщо симптоми не зникають, слід проконсультуватися з лікарем.
Після курсу вживання рекомендується не приймати Афлубін® Плюс сироп від кашлю щонайменше 7 днів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
для компонентів Афлубін® Плюс сироп від кашлю у дозах, що використовуються у продукті, не відомі взаємодії з дієтичними добавками або лікарськими засобами; єдина відома взаємодія — це модифікація фармакокінетики ібупрофену арабіногалактаном модрини. У будь-якому випадку, як правило, Афлубін® Плюс сироп від кашлю рекомендується вживати за 2 год до або після застосування ліків або дієтичних добавок.
Рекомендується проконсультуватися з лікарем перед початком лікування.
Умови зберігання
у сухому, недоступному для дітей місці подалі від прямих джерел тепла або світла, при температурі 8–25 °С. Щільно закривати флакон після використання.