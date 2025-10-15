ефірні олії, що входять до складу капсул ТМ «Екобарс», мають приємний запах та здавна відомі своїми профілактичними властивостями, наділені від природи дезінфікуючою та антисептичною дією.

Вміст капсул ТМ «Екобарс» може використовуватися:

для полегшення дихання при захворюваннях верхніх дихальних шляхів;

для усунення симптомів, пов’язаних із застудою і сезонним кашлем.

Компоненти капсул ТМ «Екобарс» у своєму поєднанні сприяють дезінфікуючій та антисептичній дії, очищенню бронхолегеневої системи.

Цілющі пари ефірних олій евкаліпту та гімалайської сосни, що містяться в капсулах, сприяють активізації обмінних процесів в тканинах, що призводить до значного поліпшення процесів регенерації.

Тимол, що виділяється з ефірної олії Ажгона запашного, зумовлює сильно виражену антисептичну активність, допомагає боротися з мікробами та інфекціями.

М’ята та камфорний лавр вирізняються протизапальними, антисептичними, тонізуючими та анестезуючими властивостями.