Олії ефірні в капсулах ТМ Екобарс (Essential oils in capsules TM Ecobars)
Олії ефірні в капсулах ТМ Екобарс інструкція із застосування
Склад
Кожна капсула містить цінні для здоров’я людини олії ефірні: ментол — 60 мг (з олії м’яти довголистої (лат. Mentha longifolia)); камфорне дерево — 35 мг (камфора з листя камфорного лавра (лат. Cinnamomum camphora)); тимол — 10 мг (олія з насіння Індійського кмину); ажгона (лат. Trachyspermum ammi); евкаліпт шароподібний — 30 мг (олія з листя евкаліпта (лат. Eucalyptus globulus)); терпінеол — 130 мг (олія з гімалайської довгохвойної сосни Роксбурга (лат. Pinus longifolia)).
Характеристика
ефірні олії, що входять до складу капсул ТМ «Екобарс», мають приємний запах та здавна відомі своїми профілактичними властивостями, наділені від природи дезінфікуючою та антисептичною дією.
Вміст капсул ТМ «Екобарс» може використовуватися:
- для полегшення дихання при захворюваннях верхніх дихальних шляхів;
- для усунення симптомів, пов’язаних із застудою і сезонним кашлем.
Компоненти капсул ТМ «Екобарс» у своєму поєднанні сприяють дезінфікуючій та антисептичній дії, очищенню бронхолегеневої системи.
Цілющі пари ефірних олій евкаліпту та гімалайської сосни, що містяться в капсулах, сприяють активізації обмінних процесів в тканинах, що призводить до значного поліпшення процесів регенерації.
Тимол, що виділяється з ефірної олії Ажгона запашного, зумовлює сильно виражену антисептичну активність, допомагає боротися з мікробами та інфекціями.
М’ята та камфорний лавр вирізняються протизапальними, антисептичними, тонізуючими та анестезуючими властивостями.
Рекомендації по використанню
аромати капсул ТМ «Екобарс», потрапляючи на рефлексогенні точки носа, масажуючи їх, викликають імпульси, що проектуються на певні зони головного мозку, водночас здійснюючи прямий вплив на органи дихання, і цим самим усувають застійні і запальні реакції. Тому їх краще використовувати інгаляційно.
Спосіб використання. Інгаляції холодні. Вдихається аромат з тканинної серветки або подушки після нанесення на них вмісту капсули. Дихання при цьому має бути рівним та глибоким.
Час інгаляції — 3–10 хв. Очі бажано закрити.
Найбільш ефективні інгаляції з використанням інгалятора Махольда. При використанні інгаляторів слід керуватися інструкціями для їх використання.
Вивільнення вмісту ефірної олії в капсулах ТМ «Екобарс»: обережно відрізати хвостик капсули, направляючи його донизу. Частину вмісту капсули нанести на подушку або носову хустинку. Одна капсула — одне використання. Тільки для зовнішнього використання.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість компонентів препарату, дитячий вік до 5 років; період вагітності.
Особливості застосування
уникати потрапляння в очі.
Особам з хронічними захворюваннями і жінкам у період годування грудьми використовувати тільки за рекомендацією лікаря.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці при температурі 5–25 °С, відносній вологості не вище 75%.