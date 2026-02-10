Харків
Олії ефірні в капсулах ТМ Екобарс (Essential oils in capsules TM Ecobars)

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
175,42
Економія при броні: -10,05 грн
165,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
173,55
Економія при броні: -8,18 грн
165,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.9 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
158,59
Економія при броні: -8,39 грн
150,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
151,32
Економія при броні: -10,57 грн
140,75 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
3.6 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.7 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Холодногірська, 2
3.9 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
5.4 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.5 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
145,36
Економія при броні: -8,05 грн
137,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
5.6 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Харків, вул. Силікатна, 10
5.8 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
6.3 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
6.5 км
ОЛІЇ ЕФІРНІ В КАПСУЛАХ тм "ЕКОБАРС" капсули №30
ООО "Жаклин плюс"
170,30 грн
