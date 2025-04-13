Спирт медичний (Spiritus medicinalis)
Спирт медичний інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: етанол;
не менше 69,3% об/об і не більше 70,7% об/об етанолу та воду.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.
Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.
Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1 : 1.
Діти
Застосовують за призначенням лікаря.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
3 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не допускати контактів з відкритим вогнем.
Упаковка
По 100 мл у флаконах.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.
Заявник
ТОВ “Фармактив”