Евкафіліпт настоянка (Eucaphylipt tincture) (338623) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Евкафіліпт настоянка інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: настойка (1:10) евкаліпту листя (Eucalypti folium) (екстрагент — етанол 96%);
1 мл препарату містить 1 мл настойки (1:10) евкаліпту листя (Eucalypti folium) (екстрагент — етанол 96%) у перерахуванні на цинеол — не менше 0,2 мг;
допоміжна речовина: цинку хлорид.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина від зеленого до темно-зеленого кольору. При зберіганні допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.
Фармакологічні властивості
Настойка містить у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні до грампозитивних, грамнегативних мікроорганізмів, які згубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. Настойка чинить антисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, яка зумовлена окислювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпену і протизапальним впливом, пов’язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, які входять до її складу. Лікарський засіб має також помірний седативний (заспокійливий) ефект.
Препарат виявляє антибактеріальну активність відносно стафілококів.
Показання
Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).
Протипоказання
Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки тяжкого перебігу. Індивідуальна підвищена чутливість до лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлені.
Особливості застосування
Лікарський засіб містить етиловий спирт у кількості не менше 88,0% (об/об).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки до складу настойки входить етиловий спирт, її не рекомендується застосовувати внутрішньо жінкам у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
При прийомі настойки внутрішньо слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Настойку приймають внутрішньо, а також застосовують для полоскання та парових інгаляцій.
Перед вживанням збовтати.
Дорослим рекомендується приймати внутрішньо, попередньо розвівши 15–30 крапель настойки (1 чайна ложка) у ¼ стакана кип’яченої води, 3–4 рази на день після їди. Дітям віком від 12 років — з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3–4 рази на день після їди.
Для полоскання розвести 10–15 крапель настойки у 200 мл теплої кип’яченої води.
Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, використовуючи настойку у нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).
Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту, що визначається лікарем.
Діти
Оскільки до складу настойки входить етиловий спирт, її не рекомендується призначати внутрішньо дітям віком до 12 років.
Передозування
Не встановлено.
Побічні реакції
Нудота, блювання та діарея. При підвищеній чутливості до лікарського засобу можуть виникнути алергічні реакції (кропив’янка, почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді — контактний дерматит (у ділянці губ). При виражених реакціях застосування препарату необхідно припинити.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С .
При зберіганні допускається випадання осаду.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Упаковка
По 100 мл у флаконах № 1 у пачці.
По 100 мл у банках № 1 у пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61010, Харківська обл., м. Харків, вул. Гордієнківська, буд. 1.