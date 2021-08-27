Настойку приймають внутрішньо, а також застосовують для полоскання та парових інгаляцій.

Перед вживанням збовтати.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо, попередньо розвівши 15–30 крапель настойки (1 чайна ложка) у ¼ стакана кип’яченої води, 3–4 рази на день після їди. Дітям віком від 12 років — з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3–4 рази на день після їди.

Для полоскання розвести 10–15 крапель настойки у 200 мл теплої кип’яченої води.

Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, використовуючи настойку у нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту, що визначається лікарем.