Етилосепт (Ethylosept) (338602) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Етилосепт інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
- Заявник
- Місцезнаходження заявника
Склад
діюча речовина: етанол;
не менше 69,3% об./об. і не більше 70,7% об./об. етанолу та воду.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами не відомі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.
Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.
Діти
Застосовують за призначенням лікаря.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці. Не допускати контактів з відкритим вогнем.
Упаковка
По 100 мл у флаконах скляних. По 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 1 л, 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних (для постачання у медичні заклади).
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ПрАТ «Біолік».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Незалежності, 131, Ш.
Заявник
ФОП Книш Віталій Володимирович.
Місцезнаходження заявника
Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Осіння, будинок 19.