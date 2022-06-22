реакції з боку серцево-судинної та дихальної системи. Як і інші офтальмологічні препарати місцевої дії, тимолол абсорбується системно. Оскільки тимолол є блокатором β-адренорецепторів, можливий розвиток побічних реакцій з боку серцево-судинної та дихальної системи, що виникають при системному застосуванні таких препаратів. Частота виникнення системних побічних реакцій після місцевого застосування офтальмологічних препаратів нижча, ніж при системному застосуванні. Щодо зниження системної абсорбції див. ЗАСТОСУВАННЯ.

Порушення з боку серцевої системи. Пацієнтам зі серцево-судинними захворюваннями (наприклад, ІХС, вазоспастична стенокардія/стенокардія Принцметала та серцева недостатність) та артеріальною гіпотензією лікування блокаторами β-адренорецепторів слід серйозно оцінити та розглянути лікування іншими діючими речовинами. Необхідно спостерігати за станом пацієнтів зі серцево-судинними захворюваннями щодо появи ознак погіршення цих захворювань і виникнення побічних реакцій.

Через негативний вплив на час проведення імпульсу блокатори β-адренорецепторів слід призначати з обережністю пацієнтам із блокадою серця I ступеня.

Порушення з боку судинної системи. Пацієнтів із тяжкими периферичними порушеннями/порушеннями кровообігу (тобто тяжкі форми хвороби Рейно або синдрому Рейно) слід лікувати з обережністю.

Порушення з боку дихальної системи. Повідомлялося про розвиток реакцій з боку дихальної системи, у т.ч. летальних, внаслідок бронхоспазму, у пацієнтів з БА після застосування деяких офтальмологічних блокаторів β-адренорецепторів.

Лікарський засіб Дорзітім слід з обережністю застосовувати пацієнтам із легким/помірним ХОЗЛ і тільки за умови, що очікувана користь перевищує потенційний ризик.

Порушення функції печінки. Оскільки не досліджувалося застосування лікарського засобу у пацієнтів з порушенням функції печінки, слід з обережністю призначати препарат таким пацієнтам.

Імунологічні реакції та реакції гіперчутливості. Як і інші лікарські засоби місцевої дії, Дорзітім може абсорбуватися системно. Дорзоламід, як і сульфонаміди, містить сульфонамідну групу. Тому побічні реакції, що спостерігаються при системному застосуванні сульфонамідних препаратів, можуть виникати при місцевому застосуванні, включаючи такі тяжкі реакції, як синдром Стівенса — Джонсона та токсичний епідермальний некроліз. При появі ознак серйозних реакцій або реакцій гіперчутливості слід припинити застосування лікарського засобу.

При застосуванні лікарського засобу спостерігалися місцеві побічні реакції з боку органа зору, що подібні реакціям при застосуванні очних крапель із дорзоламіду гідрохлоридом. При розвитку таких реакцій слід розглянути питання про відміну Дорзітіму.

Пацієнти з атопією або анафілактичною реакцією на численні алергени в анамнезі при застосуванні блокаторів β-адренорецепторів можуть бути більш чутливими до таких алергенів у разі анафілактичних реакцій і можуть не піддаватися лікуванню звичайною дозою епінефрину.

Супутня терапія. Вплив на внутрішньоочний тиск або відомий вплив системних блокаторів β-адренорецепторів може посилюватися при застосуванні тимололу пацієнтами, які вже отримують системний блокатор β-адренорецепторів. Слід ретельно спостерігати за відповіддю на лікування у таких пацієнтів. Застосування двох місцевих блокаторів β-адренорецепторів не рекомендується (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Застосування дорзоламіду та пероральних інгібіторів карбоангідрази не рекомендується.

Припинення лікування. Як і при застосуванні блокаторів β-адренорецепторів системної дії, слід поступово припиняти застосування офтальмологічного тимололу при необхідності відміни лікарського засобу пацієнтам з ІХС.

Додаткові ефекти блокаторів β-адренорецепторів

Гіпоглікемія/цукровий діабет. Блокатори β-адренорецепторів слід з обережністю застосовувати пацієнтам, схильним до спонтанної гіпоглікемії, або пацієнтам із лабільним цукровим діабетом, оскільки блокатори β-адренорецепторів можуть маскувати симптоми гіпоглікемії.

Блокатори β-адренорецепторів можуть також маскувати ознаки гіпертиреозу. Раптове припинення застосування блокаторів β-адренорецепторів може призвести до погіршення симптоматики.

Захворювання рогівки. Офтальмологічні блокатори β-адренорецепторів можуть викликати сухість очей. Пацієнтів зі захворюваннями рогівки слід лікувати з обережністю.

Анестезія при хірургічному втручанні. Офтальмологічні блокатори β-адренорецепторів можуть блокувати системний вплив бета-агоністів, наприклад епінефрину. Анестезіолога необхідно повідомити про те, що пацієнт застосовує тимолол.

Лікування блокаторами β-адренорецепторів може загострювати симптоматику при міастенії гравіс.

Додаткові ефекти інгібування карбоангідрази. Застосування інгібіторів карбоангідрази пов’язують із розвитком уролітіазу в результаті порушень кислотно-основного балансу, особливо в пацієнтів із сечокам’яною хворобою в анамнезі. Хоча порушень кислотно-основного балансу при застосуванні Дорзітіму не спостерігалося, рідко повідомлялося про розвиток уролітіазу. Оскільки інгібітор карбоангідрази при місцевому застосуванні абсорбується системно, пацієнти з сечокам’яною хворобою в анамнезі можуть мати вищий ризик розвитку уролітіазу при застосуванні лікарського засобу Дорзітім.

Інші особливості. Лікування пацієнтів із гострою відкритокутовою глаукомою вимагає застосування інших терапевтичних засобів додатково до препаратів, що знижують очний тиск. Застосування лікарського засобу Дорзітім пацієнтам із гострою відкритокутовою глаукомою не вивчалося.

При застосуванні дорзоламіду повідомлялося про виникнення набряку рогівки та необоротної декомпенсації рогівки у пацієнтів з уже існуючими хронічними вадами рогівки та/або з внутрішньоочним оперативним втручанням в анамнезі. Існує висока вірогідність виникнення набряку рогівки у пацієнтів із малою кількістю ендотеліальних клітин. Слід вживати запобіжних заходів у разі застосування препарату Дорзітім таким пацієнтам.

Про розвиток відшарування судинної оболонки ока повідомлялося після проведення фільтраційних процедур із призначенням лікування водними супресантами (наприклад, тимолол, ацетазоламід).

Як і при застосуванні інших протиглаукомних препаратів, повідомлялося про зниження чутливості до офтальмологічного тимололу малеату після тривалого лікування у деяких пацієнтів. Проте у дослідженнях, під час яких пацієнти перебували під лікарським наглядом протягом принаймні 3 років, не спостерігалося суттєвої різниці середнього показника внутрішньоочного тиску після початкової стабілізації тиску.

Використання контактних лінз. До складу лікарського засобу входить бензалконію хлорид, що може спричинити подразнення очей. Слід зняти контактні лінзи перед закапуванням лікарського засобу та одягати через, як мінімум, 15 хв після застосування препарату. Відомо, що бензалконію хлорид може змінювати колір м’яких контактних лінз.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність . Лікарський засіб не застосовують у період вагітності.

Дорзоламід. Немає клінічних даних щодо впливу лікарського засобу Дорзітім на вагітність. У кролів дорзоламід мав тератогенний вплив при вагітності.

Тимолол. Немає достатніх даних щодо застосування тимололу під час вагітності. Тимолол не слід застосовувати у період вагітності, якщо немає необхідності. Для зниження системної абсорбції див. ЗАСТОСУВАННЯ.

Під час епідеміологічних досліджень не було отримано даних, які б показували ризик затримки внутрішньоутробного розвитку у разі застосування вагітною пероральних блокаторів β-адренорецепторів. Окрім того, у новонароджених спостерігалися симптоми бета-блокади (наприклад, брадикардія, артеріальна гіпотензія, респіраторний дистрес-синдром та гіпоглікемія), коли блокатори β-адренорецепторів приймали до пологів. У разі застосування цього препарату до пологів за новонародженими необхідно проводити ретельне спостереження у перші дні після народження.

Період годування грудьми . Невідомо, чи виділяється дорзоламід у грудне молоко. У щурів, які отримували дорзоламід, спостерігалося зниження приросту маси тіла потомства. Блокатори β-адренорецепторів виводяться у грудне молоко. Проте при застосуванні очних крапель тимололу в терапевтичних дозах малоймовірно, що в грудному молоці буде його достатня кількість, щоб викликати клінічні симптоми бета-блокади у немовляти. Інформацію щодо зменшення системного поглинання див. у ЗАСТОСУВАННЯ.

Якщо необхідне застосування препарату, годування грудьми не рекомендується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дослідження впливу лікарського засобу на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами не проводилися. Проте можливі побічні реакції, такі як нечіткість зору, можуть негативно вплинути на здатність деяких пацієнтів керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.