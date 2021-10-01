через вміст лактози лікарський засіб не слід застосовувати пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази або синдромом мальабсорбції глюкози-галактози.

Перед початком лікування препаратом Гінкгоба слід переконатися, чи не є патологічні симптоми, які спостерігаються, наслідком основного захворювання, яке потребує спеціального лікування.

Перші ознаки поліпшення стану зазвичай виникають через 1 міс після початку лікування.

Якщо симптоми погіршуються під час застосування лікарського засобу, слід звернутися до лікаря.

Перш ніж приймати цей лікарський засіб, необхідно проконсультуватися з лікарем пацієнтам зі схильністю до кровотеч (геморагічний діатез), хворим, які отримують супутню терапію антикоагулянтами та антитромбоцитарними препаратами, цукрознижувальними, антигіпертензивними препаратами, пацієнтам зі встановленою непереносимістю деяких цукрів.

У разі виявлення підвищеної чутливості до компонентів препарату слід припинити його застосування (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Лікарські засоби з екстрактом гінкго можуть підвищувати схильність до кровотеч. Перед хірургічним втручанням слід повідомити лікаря про застосування лікарського засобу Гінкгоба. Як запобіжний захід, прийом цього лікарського засобу слід призупинити за 3–4 дні до хірургічного втручання.

З особливою обережністю слід застосовувати лікарські засоби з екстрактом гінкго у разі супутньої терапії препаратами, що метаболізуються цитохромом Р450 3A4. Не рекомендоване супутнє застосування лікарських засобів з екстрактом гінкго разом з ефавіренцом (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

У пацієнтів з епілепсією не можна виключити виникнення додаткових судомних нападів на тлі прийому лікарських засобів з екстрактом гінкго. Причинно-наслідковий зв’язок цього явища з прийомом препаратів гінкго не встановлений.

Відомості про зловживання лікарськими засобами з екстрактом гінкго відсутні. Виходячи з фармакологічних характеристик екстракту гінкго, препарати гінкго не мають потенціалу для зловживання.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Період вагітності . Екстракт гінкго може зменшувати здатність тромбоцитів до агрегації. Схильність до кровотечі може збільшуватися.

Оскільки даних щодо безпеки застосування екстракту гінкго у вагітних недостатньо, застосування лікарського засобу у період вагітності протипоказане (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Період годування грудьми . Даних про те, що метаболіти екстракту гінкго потрапляють у грудне молоко, немає. Не можна виключити ризик для новонароджених та немовлят.

Застосування лікарського засобу у період годування грудьми не рекомендується з огляду на відсутність достатніх даних.

Фертильність . Спеціального дослідження впливу екстракту гінкго на фертильність людини не проводили. Однак певні ефекти спостерігали у самок мишей.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.Досліджень з оцінки впливу екстракту гінкго на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами не проводили. Під час лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами або при інших потенційно небезпечних видах діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій. Запаморочення може погіршити здатність керувати автомобілем або іншими механізмами.