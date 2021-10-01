Гінкгоба (Ginkgoba) (338470) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гінкгоба інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат рослинного походження, нормалізує обмін речовин у клітинах, реологічні властивості крові, мікроциркуляцію, медіаторні процеси в ЦНС.
Препарат збільшує кровотік, особливо в ділянці мікроциркуляції, підвищує переносимість гіпоксії, особливо в тканинах головного мозку, запобігає агрегації еритроцитів, гальмує фактор активації тромбоцитів. Проявляє дозозалежний регулювальний вплив на судинну систему, стимулює продукування ендотелійзалежного послаблювального фактора (оксид азоту — NO), розширює дрібні артерії, підвищує тонус вен, тим самим регулює кровонаповнення судин. Зменшує проникність судинної стінки (протинабряковий ефект — як на рівні головного мозку, так і на периферії). Зменшує набряк сітківки ока і ушкодження рогівки. Поліпшує компенсацію порушень рівноваги. Має антитромботичну дію (за рахунок стабілізації мембран тромбоцитів і еритроцитів, антагонізму до тромбоцитоактивуючого фактора). Запобігає утворенню вільних радикалів і перекисному окисленню ліпідів клітинних мембран. Нормалізує вивільнення, повторне поглинання і катаболізм нейромедіаторів (норепінефрину, дофаміну, ацетилхоліну) та їх здатність сполучатися з рецепторами. Покращує пам’ять і здатність до навчання. Має антигіпоксичну дію, покращує обмін речовин в органах і тканинах, сприяє накопиченню у клітинах макроергів, підвищенню утилізації кисню і глюкози, чинить нейрозахисну дію.
Фармакокінетика. При застосуванні внутрішньо біодоступність гінкголідів А, В і білобаліду (біологічно активних речовин екстракту гінкго) становить 80–90%. Cmax досягається через 1–2 год після прийому препарату. Т½ становлять приблизно 4 год (гінкголід А, білобалід) та 10 год (гінкголід В). Гінкголіди А, В і білобалід в організмі не розпадаються, практично повністю виводяться з сечею, незначна кількість виводиться з калом.
Показання Гінкгоба
симптоматичне лікування когнітивних розладів у пацієнтів літнього віку, за винятком пацієнтів з підтвердженою деменцією, хворобою Паркінсона, когнітивними розладами ятрогенного походження або такими, що виникли внаслідок депресії чи порушень обміну речовин.
Супутнє лікування запаморочення вестибулярного походження як доповнення до вестибулярної реабілітації.
Симптоматичне лікування шуму у вухах.
Застосування Гінкгоба
для перорального застосування. Капсули ковтати цілими під час прийому їжі, запиваючи ½ склянки води.
Когнітивні розлади
Дозування 40 мг. По 1–2 капсули 3 рази на добу.
Дозування 80 мг. По 1 капсулі 2–3 рази на добу.
Дозування 120 мг. По 1 капсулі 1–2 рази на добу вранці або вранці та ввечері.
Тривалість лікування становить не менше 8 тиж. Середня тривалість курсу лікування — 3 міс. Через 3 міс терапії слід проконсультуватися з лікарем щодо необхідності подальшого застосування лікарського засобу.
Нейросенсорні розлади, такі як запаморочення, шум у вухах
Дозування 40 мг. По 1 капсулі 3 рази на добу.
Дозування 80 мг. По 1 капсулі 2 рази на добу вранці та ввечері.
Дозування 120 мг. По 1 капсулі 1 раз на добу вранці.
Тривалість лікування становить не більше 6–8 тиж.
Діти. Достатнього досвіду застосування препарату у дітей немає, тому застосовувати препарат у цієї категорії пацієнтів не рекомендовано.
Протипоказання
гіперчутливість до будь-якого компонента препарату. Період вагітності.
Побічна дія
побічні реакції, пов’язані із застосуванням лікарських засобів з екстрактом гінкго, класифіковано за системами органів та частотою. Частота визначається таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), рідко (≥1/10 000 — <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити частоту за наявними даними).
З боку імунної системи: часто — реакції гіперчутливості, диспное, нечасто — кропив’янка, рідко — ангіоневротичний набряк.
З боку нервової системи: дуже часто — головний біль, часто — запаморочення, синкопе (у тому числі вазовагальне).
З боку системи крові та лімфатичної системи: частота невідома — крововиливи (шлунково-кишкові, в очі, у мозок). Існує підвищена ймовірність цих побічних ефектів у разі супутньої терапії антикоагулянтами та НПЗП.
З боку серцево-судинної системи: повідомляли про поодинокі випадки серцевої аритмії на тлі застосування лікарських засобів з екстрактом гінкго.
З боку ШКТ: часто — абдомінальний біль, диспепсія, діарея, нудота, блювання; розлади травлення.
З боку шкіри і підшкірної клітковини: часто — екзема, свербіж, нечасто — висип, частота невідома — еритема, набряки; почервоніння, запалення шкіри.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.
Особливості застосування
через вміст лактози лікарський засіб не слід застосовувати пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази або синдромом мальабсорбції глюкози-галактози.
Перед початком лікування препаратом Гінкгоба слід переконатися, чи не є патологічні симптоми, які спостерігаються, наслідком основного захворювання, яке потребує спеціального лікування.
Перші ознаки поліпшення стану зазвичай виникають через 1 міс після початку лікування.
Якщо симптоми погіршуються під час застосування лікарського засобу, слід звернутися до лікаря.
Перш ніж приймати цей лікарський засіб, необхідно проконсультуватися з лікарем пацієнтам зі схильністю до кровотеч (геморагічний діатез), хворим, які отримують супутню терапію антикоагулянтами та антитромбоцитарними препаратами, цукрознижувальними, антигіпертензивними препаратами, пацієнтам зі встановленою непереносимістю деяких цукрів.
У разі виявлення підвищеної чутливості до компонентів препарату слід припинити його застосування (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).
Лікарські засоби з екстрактом гінкго можуть підвищувати схильність до кровотеч. Перед хірургічним втручанням слід повідомити лікаря про застосування лікарського засобу Гінкгоба. Як запобіжний захід, прийом цього лікарського засобу слід призупинити за 3–4 дні до хірургічного втручання.
З особливою обережністю слід застосовувати лікарські засоби з екстрактом гінкго у разі супутньої терапії препаратами, що метаболізуються цитохромом Р450 3A4. Не рекомендоване супутнє застосування лікарських засобів з екстрактом гінкго разом з ефавіренцом (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).
У пацієнтів з епілепсією не можна виключити виникнення додаткових судомних нападів на тлі прийому лікарських засобів з екстрактом гінкго. Причинно-наслідковий зв’язок цього явища з прийомом препаратів гінкго не встановлений.
Відомості про зловживання лікарськими засобами з екстрактом гінкго відсутні. Виходячи з фармакологічних характеристик екстракту гінкго, препарати гінкго не мають потенціалу для зловживання.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Період вагітності. Екстракт гінкго може зменшувати здатність тромбоцитів до агрегації. Схильність до кровотечі може збільшуватися.
Оскільки даних щодо безпеки застосування екстракту гінкго у вагітних недостатньо, застосування лікарського засобу у період вагітності протипоказане (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).
Період годування грудьми. Даних про те, що метаболіти екстракту гінкго потрапляють у грудне молоко, немає. Не можна виключити ризик для новонароджених та немовлят.
Застосування лікарського засобу у період годування грудьми не рекомендується з огляду на відсутність достатніх даних.
Фертильність. Спеціального дослідження впливу екстракту гінкго на фертильність людини не проводили. Однак певні ефекти спостерігали у самок мишей.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.Досліджень з оцінки впливу екстракту гінкго на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами не проводили. Під час лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами або при інших потенційно небезпечних видах діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій. Запаморочення може погіршити здатність керувати автомобілем або іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
супутнє застосування препаратів гінкго з антикоагулянтами кумаринового ряду (фенпрокумон та ін.) або антитромбоцитарними засобами (клопідогрель, ацетилсаліцилова кислота та інші НПЗП) може посилити ефект цих лікарських засобів, внаслідок чого підвищується ризик кровотеч. У проведених дослідженнях з варфарином не виявлено жодної взаємодії варфарину та препаратів гінкго, однак рекомендується забезпечити належний контроль у разі сумісного застосування варфарину з лікарськими засобами на основі гінкго на початку і наприкінці лікування, а також у разі зміни дози або заміни лікарського засобу.
Дослідження взаємодії з талінололом вказує на можливу здатність екстракту гінкго пригнічувати активність Р-глікопротеїнів у кишечнику, внаслідок чого може збільшуватися експозиція лікарських засобів, які є субстратами Р-глікопротеїнів у кишечнику, наприклад дабігатрану етексилату. Слід з обережністю приймати лікарські засоби з екстрактом гінкго разом із дабігатраном.
Дослідження взаємодії з ніфедипіном продемонструвало, що максимальна плазмова концентрація ніфедипіну (Cmax) може підвищуватися при супутньому застосуванні з препаратами гінкго. У деяких пацієнтів підвищення Cmax ніфедипіну може досягати 100% та клінічно проявлятися запамороченням та збільшенням інтенсивності припливів.
Взаємодія лікарських засобів з екстрактом гінкго з препаратами, що метаболізуються через ферментну систему цитохрому P450, не може бути повністю виключена (у поодиноких випадках існує можливість інгібування або індукції деяких ізоферментів). Лікарські засоби з екстрактом гінкго прискорюють метаболізм протиепілептичних препаратів (вальпроат, фенітоїн), що метаболізуються через систему ферментів CYP 2C9. При сумісному застосуванні з протиепілептичними засобами може знизитися судомний поріг, що збільшує можливість епілептичного нападу. Рівень концентрації мідазоламу змінювався після супутнього прийому препарату гінкго, що дозволяє припускати наявність взаємодії через CYP 3A4. Тому лікарські засоби, які в основному метаболізуються через CYP 3A4 і мають вузький терапевтичний індекс, слід застосовувати з обережністю у разі супутнього застосування з препаратами гінкго. Одночасне застосування препаратів гінкго та ефавіренцу не рекомендоване з огляду на можливе зниження плазмової концентрації ефавіренцу внаслідок індукції цитохрому CYP 3A4 (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Лікарський засіб не слід приймати при тривалому застосуванні тіазидних діуретиків.
Передозування
при одноразовому або багаторазовому передозуванні лікарського засобу можуть виникнути диспептичні розлади, порушення свідомості та головний біль. Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.