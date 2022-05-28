алкоголь. Слід попередити пацієнтку про те, що не можна вживати алкоголь протягом терапії та упродовж 3 діб після завершення курсу лікування, оскільки можливе виникнення реакцій з боку ЦНС, аналогічних дії дисульфіраму (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Тривале застосування. Високі дози препарату та тривалий термін застосування можуть спричиняти периферичну нейропатію та судоми.

Одночасне лікування статевих партнерів. Статеві партнери пацієнток, хворих на трихомонадний вагініт, також мають пройти курс лікування. Статеві партнери, у яких виявлено Trichomonas vaginalis, повинні одночасно з пацієнткою пройти курс лікування.

Ниркова та печінкова недостатність. При нирковій недостатності дозу метронідазолу необхідно знизити.

При тяжкій печінковій недостатності може бути змінений кліренс метронідазолу. Метронідазол може посилювати симптоми енцефалопатії у зв’язку з його підвищеним рівнем у плазмі крові. Таким чином, метронідазол необхідно застосовувати з обережністю у пацієнток з печінковою енцефалопатією. Добову дозу для таких пацієнток слід зменшити до 1/ 3 .

Застосування у пацієнток різних вікових груп. Для пацієнток літнього віку (від 65 років) такі ж рекомендації, як і для решти хворих.

Препарат не рекомендовано застосовувати у незайманих дівчат та молодих пацієнток, які не досягли статевої зрілості.

Одночасне застосування із пероральними антикоагулянтами. Метронідазол може підвищувати рівні бісульфану у плазмі крові, що може призвести до значного токсичного впливу бісульфану. Необхідно частіше контролювати рівні протромбіну та МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) при одночасному застосуванні пероральних антикоагулянтів під час застосування метронідазолу та протягом 8 днів після відміни.

Інші особливості застосування. Не слід ковтати супозиторії або застосовувати препарат будь-яким іншим шляхом введення.

Основа супозиторія може небажаним чином взаємодіяти з гумою або латексом, з яких виготовляються контрацептивні діафрагми та презервативи, тому їх одночасне використання з супозиторіями не рекомендується.

Інші засоби для інтравагінального застосування (наприклад тампони, спринцювання або сперміциди) не слід застосовувати одночасно з лікуванням.

У разі виникнення тяжкого подразнення піхви (печіння, свербіж) необхідно припинити лікування препаратом Гайнекс (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Гепатотоксичність у пацієнтів із синдромом Коккейна

У пацієнтів із синдромом Коккейна спостерігалися випадки швидкого розвитку гострої печінкової недостатності, в тому числі з летальним наслідком, при прийомі препаратів, що містять метронідазол, призначених для системного застосування. Пацієнтам цієї групи метронідазол не слід застосовувати за винятком випадків, коли вважається, що користь переважає ризик та лише за умови відсутності будь-якого альтернативного лікування.

Аналізи функції печінки необхідно проводити безпосередньо до початку застосування препарату, протягом його застосування та після завершення лікування препаратом до моменту повернення показників функції печінки до норми або до початкового стану. Якщо під час застосування препарату аналізи функції печінки демонструють помітно підвищені показники, то застосування препарату слід припинити.

Пацієнтам із синдромом Коккейна слід порекомендувати у випадку появи будь-яких симптомів можливого порушення функції печінки негайно повідомити про це своєму лікарю та припинити прийом метронідазолу (див. ПОБІЧНА ДІЯ).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність. Вагітність ― категорія C. Оскільки недостатньо даних щодо відсутності негативного впливу на плід та розвиток новонароджених при інтравагінальному застосуванні супозиторіїв, що містять метронідазол та міконазолу нітрат, жінкам дітородного віку слід уникати вагітності протягом застосування препарату Гайнекс.

Застосування препарату Гайнекс у І триместр вагітності протипоказане.

У ІІ та ІІІ триместр вагітності препарат застосовувати лише за призначенням лікаря у тих випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Годування грудьми. Під час застосування препарату слід припинити годування грудьми, оскільки метронідазол проникає у грудне молоко. Годування грудьми можна відновити через 1–2 доби після закінчення лікування.

Фертильність. Немає доказів шкідливого впливу на фертильність при застосуванні окремо метронідазолу або міконазолу нітрату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Системне застосування метронідазолу може впливати на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами. Порівняно із системним застосуванням, при вагінальному введенні абсорбція метронідазолу значно нижча. Існує імовірність виникнення запаморочення, атаксії, психоемоційних розладів. За наявності таких симптомів не рекомендовано керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.